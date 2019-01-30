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IV фестиваль фламенко "Flamenсura" в Москве

Фото: пресс-служба
В середине февраля Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко, Фестиваль музыки, Фестиваль жизни, в самом ярком ее проявлении пройдет в столице с 12 по 16 февраля 2019 года при поддержке Института Сервантеса, Испанского Культурного Центра и Посольства Испании в России. Viva la vita! Viva la "Flamencura"! 
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Фестиваль "Flamencura" – молодая российская традиция. В российской столице он пройдёт уже в четвертый раз. Звезды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля – Flamencura делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего и искусство канте (пения) и танца.

Фестиваль "Flamencura" откроет мир фламенко для российского слушателя с новой стороны. Четыре концерта, мастер – классы, взрослая и детская программы, лучшие российские и испанские артисты на одной сцене, а также возможность показать себя и свой коллектив в рамках Фестиваля, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры и грамоты.

16 февраля в концертном  зале Центрального Дома Художника коллектив "Flamenсura" совместно с известными артистами Jesus de Joaquin "El Puchero" (гитара), Степаном Прибытко и Elena"La Grulla" (танец) закроют фестиваль концертом, а также наградят участников фестиваля грамотами и памятными подарками.

Предшествовать этому будут четыре фестивальных дня.

12 февраля – в Институте Сервантеса, Испанском культурном центре пройдет открытие и пресс-ланч с гостем фестиваля гитаристом Jesus de Joaquin "El Puchero" (Барселона – Цюрих) и участниками коллектива "Flamenсura".

13 февраля – концерт российских артистов и исполнителей фламенко в джаз-клубе  Алексея Козлова. Здесь состоится настоящий баттл фламенко! Профессионалы со всей страны сойдутся на сцене в жаркой танцевально-музыкальной битве! Только живая музыка. На сцену клуба Алексея Козлова допустят лишь тех артистов, которые пройдут строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.

Фото: пресс-служба 

14 февраля – впервые в рамках фестиваля: концерт российских детских и юношеских коллективов фламенко в Культурном Центре "Вдохновение".

С целью поддержать творческую инициативу подрастающего поколения фестиваль "Flamencura 2019" выделит отдельный день для проведения детского фестиваля фламенко, чтобы как можно больше детей из всех регионов России смогли встретиться на одной сцене, обменяться опытом, показать свое мастерство и просто пообщаться друг с другом. Это уникальное мероприятие должно объединить и сплотить новые молодые таланты, помочь им развиваться дальше.

15 февраля – мастер-класс "Гитара фламенко" от Jesus de Joaquin "El Puchero". Маэстро поделится опытом с российскими гитаристами на своем единственном мастер-классе в России.

Фото: пресс-служба

Хедлайнерами фестиваля станут мастера фламенко, выдающиеся артисты:
гитарист Jesus de Joaquin "El Puchero" (Барселона),
танцор Степан Прибытко (Москва),
танцовщица Elena "La Grulla" (Москва – Брюссель),
певица Татьяна Шишкова – обладатель звания "Лучший голос фламенко России",
перкуссионист Сергей Коняев,
скрипачка Алла Высокогорская,
а также президент фестиваля, виртуозный гитарист, пианист и композитор, Алексей Стародубцев.

Специальные гости фестиваля: 

Хесус Пучеро "El Puchero" – гитарист с феноменальным уровнем техники, левша, он много лет проработал в лучших таблао Испании, выступал на множестве фестивалей.
Пучеро родился 8 апреля 1979 года в Барселоне, с детства начал играть в Пенья-ла-Солеа. В возрасте 12 лет он выступил на молодежном гитарном конкурсе, завоевав первое место. Его первое сотрудничество в качестве гитариста состоялось со знаменитым кантаором (певцом) El Cabrero и гитаристами  Diego de Gastor y José María de Lepe. На пятом фестивале "Festival de cajón" Puchero представил свой спектакль "Esencias", выступая на одной сцене с Rosario Flores, Parrita, Pitingo, José Merce и Antonio Canales. В то время он был уже официальным гитаристом кантаоры Ginesa Ortega.

Puchero великолепно аккомпанирует танцу, а также играет сольно. Среди тех, с кем работал Jesus достаточно назвать таких артистов, как Duquende, Diego el Cigala, Blas Cordoba, Alfonso Aroca, Salao. Puchero стал первым учителем Алексея Стародубцева в Испании, обучил его играть на гитаре, аккомпанировать танцу и пению.

Elena "La Grulla" – танцовщица фламенко и преподаватель танца фламенко, лауреат международных конкурсов. С 2012 проживает в Бельгии (Локерен), где преподает фламенко и регулярно выступает в таких городах, как Шарлеруа, Зоттегем, Гент, Лиль и Локерен, в Театрах г.Аалтер и в г. Оостерзеле. Елена говорит: "Segun me cantas, asi te bailo" (Вслед за твоей песней я поведу свой танец) – эти слова народной андалусской песни стали для меня лозунгом не только танца, но и жизни…"
  

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