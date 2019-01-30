Happy Market собирает ценителей уникальных товаров
Ознакомиться и приобрести такие вещи можно на арт-ярмарке Happy Market, которая уже в 20 раз объединит ценителей эксклюзивности и оригинальности. Событие состоится 23 и 24 февраля на лучшем креативном кластере Москвы – дизайн-заводе "Флакон", в пространстве "КУБ".
На трех этажах площадки развернется настоящий молл, где будут представлены уникальные товары ручной работы: дизайнерская одежда и украшения, оригинальные подарки и открытки, различные броши, игрушки, изделия из полимерной глины и керамики, сладкие угощения и многое другое.
На ярмарке можно будет не только заняться шопингом, но и интересно провести время. Будет организован ряд увлекательных мастер-классов! Участники смогут порадовать себя изготовлением ловца снов – талисмана, который обеспечит защиту от злых духов во время сна. Также в зоне мастер-классов будут проводиться занятия по керамике – лепка посуды с отпечатками растений, а для детей – лепка животных. Приходите лепить чашечки, тарелочки, брошки и все, что заходите, воплощая в глине удивительную красоту природы. Дети смогут увлечься росписью футболок, изготовлением броши из фетра или мягкой игрушки. Это лишь малый список увлекательных активностей для детей и взрослых.
Одним из важнейших вопросов оригинальности является не только современность гардероба, но умение сочетать вещи. Именно с этой целью на ярмарке будет организована программа "Ревизия гардероба", где опытные стилисты расскажут о трендах 2019 года, необычных сочетаниях, проанализируют гардероб каждого желающего и помогут подобрать привлекательные аксессуары.
Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах – бесплатное!
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