Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля

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Создание этой танцевальной драмы началось в 2017 году в Театре оперы и балета КНР провинции Сычуань – музыкальный спектакль был задуман как ключевая постановка китайской оперы и балета, создаваемая специально к 70-летию КНР. Огромный бюджет постановки стал возможен благодаря поддержке Национального фонда искусств КНР, и результат стал настоящим прорывом в своем виде искусства.
Более пятидесяти танцоров на сцене, долгие месяцы репетиций, сложное и изощренное технически-световое решение, специально разработанные уникальные костюмы и декорации, нетривиальные решения в области монтажа декораций и сценического оборудования приводят к удивительно зрелищному и впечатляющему зрителя шоу.
Театр оперы и балета провинции Сычуань – один из ведущих китайских театров.
Среди его наиболее заметных постановок, получивших национальное и мировое признание – танцевальная драма "Семья", спектакль "Чайный дом в Сычуане", "Великая красота провинции Сычуань" и другие работы, получившие международные награды.
В 2019 году Китай отмечает 70 лет основания Китайской Народной Республики и "Легенда о дуновении ветра" станет показательным образцом театрального искусства страны, презентуемой на лучших площадках мировых столиц. Мировая премьера постановки состоится 19 февраля на главной сцене России – единственный показ пройдет в Государственном Кремлевском Дворце.
Далее в течение года планируются премьеры в других странах, ведутся переговоры с Нью-Йорком и другими мировыми столицами.
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