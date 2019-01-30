Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля

19 февраля в Государственном Кремлевском Дворе пройдет мировая премьера спектакля Театра оперы и балета КНР "Легенда о дуновении ветра", которая приурочена к 70-летию КНР. Это невероятная история любви, основанная на старинных преданиях китайского эпоса. Главные герои, приходя к нам из мира божеств, аллегорично ведут нас через все возможные превратности судьбы к счастливому финалу. поделиться Создание этой танцевальной драмы началось в 2017 году в Театре оперы и балета КНР провинции Сычуань – музыкальный спектакль был задуман как ключевая постановка китайской оперы и балета, создаваемая специально к 70-летию КНР. Огромный бюджет постановки стал возможен благодаря поддержке Национального фонда искусств КНР, и результат стал настоящим прорывом в своем виде искусства. Более пятидесяти танцоров на сцене, долгие месяцы репетиций, сложное и изощренное технически-световое решение, специально разработанные уникальные костюмы и декорации, нетривиальные решения в области монтажа декораций и сценического оборудования приводят к удивительно зрелищному и впечатляющему зрителя шоу. Театр оперы и балета провинции Сычуань – один из ведущих китайских театров. Среди его наиболее заметных постановок, получивших национальное и мировое признание – танцевальная драма "Семья", спектакль "Чайный дом в Сычуане", "Великая красота провинции Сычуань" и другие работы, получившие международные награды. В 2019 году Китай отмечает 70 лет основания Китайской Народной Республики и "Легенда о дуновении ветра" станет показательным образцом театрального искусства страны, презентуемой на лучших площадках мировых столиц. Мировая премьера постановки состоится 19 февраля на главной сцене России – единственный показ пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Далее в течение года планируются премьеры в других странах, ведутся переговоры с Нью-Йорком и другими мировыми столицами.

30 января 2019, 12:17