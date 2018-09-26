МКБ вошел в топ-10 крупнейших банков благодаря "советским" вкладам
В топ-10, по данным которых регулятор рассчитывает среднюю и максимальную ставку вкладов, МКБ внесли во второй декаде сентября. Он занял место Совкомбанка.
В десятку лучших также вошли Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк. По данным регулятора на вторник 26 сентября, средняя максимальная ставка вкладах в этих кредитно-финансовых организациях выросла на 0,04 процентных пункта - до 6,65% годовых, пишет газета "Ведомости".
Представитель МКБ пояснил, что росту портфеля депозитов учреждения поспособствовал банк "Советский" и стартовавшая экспансия региональной сети. На момент публикации информации, он пока не смог предоставить информации по размеру средств населения в банке по состоянию на вторую декаду сентября. В Совкомбанке на вопросы журналистов вообще пока не отвечали.
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