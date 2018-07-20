TOP-50 российских блогеров представили свои лучшие фотографии

В Москве открылась фото-выставка "INSTAYARD: Х, Y, Z", объединившая в одном арт-пространстве новых героев digital эры.TOP-50 российских блогеров представили в Гранатном Дворе свои фотографии, набравшие максимальное количество лайков в самой популярной социальной сети в мире. С творчеством известных в социальных медиа российских инфлюенсеров можно будет ознакомиться до середины сентября.



"INSTAYARD: X, Y, Z" – это первая в России офлайн-выставка Instagram-снимков, которая позволяет увидеть мир глазами трех поколений "икс", "игрек" и "зет". Digital-версии фотографий людей, ставших популярным благодаря социальной сети, обрели печатные версии. У каждого посетителя выставки есть возможность поставить лайк понравившемуся снимку.

По словам организаторов проекта, "INSTAYARD: Х, Y, Z" посвящен представителям новой digital эры, и включает в себя не только экспозицию Instagram-фотографий, но и непосредственное живое общение с блогерами и лидерами мнения – людей, которые находятся в центре внимания большой аудитории и управляют собственными каналами коммуникации. Посетителям предоставлена возможность выбрать лучшую фотографию выставки, узнать об эволюции блогинга, выступить в качестве жюри на битве блогеров, посетить воркшопы по ведению instagram и встретиться лично с самыми успешными lifestyle, fashion и travel блогерами.

По словам директора Гранатного Двора Андрея Куницына, проект "INSTAYARD: Х, Y, Z" объединяет в одном арт-пространстве новых героев digital эры.

"Мы пригласили в проект самых ярких героев эпохи Instagram, заявивших о себе через свои аккаунты в самой популярной в мире социальной сети и собравших целые армии единомышленников, – говорит Андрей Куницын. – В экспозиции собраны лучшие снимки главных законодателей современных трендов в российском digital-мире, любимых героев в разных сферах – это travel-фанаты, фэшинисты, fitness-адепты, food-блогеры, активные мамы, beauty-блогеры и многие другие".

На выставке в Гранатном Дворе представлены снимки из 50 популярных Instagram-аккаунтов с общей аудиторией 30 миллионов подписчиков. В проекте участвуют такие известные блогеры, как Диана Коркунова (@diana_korkunova), Мария Ивакова (@maria_ivakova), Олег Крикет (@olegcricket), Мари Сенн (@marysenn), Дмитрий Ермузевич (@dimaermuzevich).

Открытие фото-проекта "INSTAYARD: X, Y, Z" посетили лидеры мнения трех поколений – Х, Y, Z – все они находятся в центре внимания большой аудитории. Автографы на своих фотографиях оставили стилист, телеведущий и дизайнер Влад Лисовец (@vladislavlisovets), #малышкаАида Аида Ксавье (@aida.offi), мама-блогер Юлия Мими (@mimi_yulya), фотохудожник Кристина Макеева (@hobopeeba), фотограф и путешественник Дмитрий Лазыкин (@dimalazykin), автор lifestyle и travel блога Нинель Охотина (@ninelly_), иллюзионист Александр Муратаев (@murataev), модель Елизавета Баширова (@li_bash), студент факультета журналистики Максим Епифанов (@pifanv), гламурный полицейский Роман Карплюк (@le.too), модель Аида Ри (@aida.rii). В день открытия проекта диджейский сет представил DJ Naikone, а иллюзионист Александр Муратаев

Выставка "INSTAYARD: X, Y, Z" в Гранатном Дворе работает до 18 сентября 2018 с 11:00 до 21:00.