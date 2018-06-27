Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"

Фестиваль развивается и каждый год приглашает на свою сцену лучшие музыкальные коллективы. Традиционная особенность "Настроения" – тщательно подобранная программа, изысканный коктейль из яркого современного джаза, традиционного звучания духовых инструментов и электронного медитативного саунда.
В этом году зрителей удивит своими полиритмическими саксофонными импровизациями трио "Baritone Domination", группа "Les Trois Paresseux" исполнит атмосферную музыку в стиле Франции 60-х годов, а симфоджазовый проект братьев Ивановых и Полины Орбах представит симфонические аранжировки в сочетании с современными ритмами джаза и рока и необычным женским вокалом. И, конечно, своим джазовым настроением поделятся уже полюбившиеся горожанам группы "FX Quartet", "1/2 Orchestra" и "Hula Hoop".
Вход свободный.
Тема – "Результаты 2017/2018 учебного года"
Chess & Jazz станет крупнейшим музыкальным мероприятием в столице в период проведения Чемпионата мира по футболу
Режиссер Дмитрий Бикбаев поставил честный спектакль о людях, переживших войну
В семье поэта разыгралась трагедия
Актриса устала от мужа-изменника
Женщина поделилась своими переживаниями
Сам аргентинец информацию о госпитализации опровергает