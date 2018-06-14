Названы хедлайнеры фестиваля Skypark Live! в Сочи

11 июня в Сочи стартовал второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! Открыли площадку легендарный российский джазмен Сергей Манукян, джазовая певица Тамара Равен и Black Sea Band, а также дэнс-поп-группа Horja. С этого дня до сентября на фоне роскошных южных закатов на высоте 200 метров будут звучать фолк-джаз, акустика и модная электроника. Ожидается, что концерты лучших российских и зарубежных музыкантов посетят не менее 20000 гостей – в 2018 году проект расширил временные и жанровые границы и предстал в глобально новом формате



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