Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля

В Москве с успехом прошел XII Гастрономический фестиваль Foodshow. Каждый год, в первый уикенд зимы, этот яркий праздник вкуса и творчества объединяет кулинаров-любителей и популярных шеф-поваров, рестораторов и рестораноманов, поставщиков и производителей уникальных гастрономических продуктов и "охотников" за деликатесами, маститых и начинающих деятелей фуд-медиа, а также просто всех, кто любит проводить выходные весело и с пользой.

По традиции, в течение двух дней фестиваля работала самая большая в Европе pop-up кулинарная студия. 1000 гостей под руководством десяти самобытных московских шеф-поваров готовили оригинальные блюда национальных и региональных кухонь – русской, японской, итальянской, шведской, израильской, вьетнамской, сибирской, черноморской, прованской и голливудской. Специальным гостем первого мастер-класса открытия фестиваля стал известный эстрадный певец Митя Фомин. Вместе с шефом ресторана Osteria Mario он готовил пасту карбонара, брускетту с артишоками и зажигал публику увлекательными историями из своей артистической жизни. Мастер-класс завершился фотосессией и автограф-сессией – было весело.

Фестиваль Foodshow постоянно развивается в духе актуальных трендов, и в этом году он порадовал гостей несколькими интереснейшими новинками.

Впервые в рамках Foodshow состоялись Московские Кулинарные Игры – живое шоу, в котором встретились восемь кулинаров-любителей, подавшие заявки на сайте фестиваля и выбранные методом случайного подбора чисел. В роли наставников выступили шеф-повара Денис Крупеня и Сергей Синицын, вел шоу Антон Аренс. В креативной и задорной кулинарной битве победу одержала участница Анна Шайхова. Она получила возможность стать гостьей кулинарного телешоу на канале ЕДА-ТВ. Все конкурсанты Московских Кулинарных Игр были награждены призами от "Ленты" и других партнеров Foodshow.

Во второй день фестиваля кулинарную феерию продолжили профессионалы: на мастер-классах под названием "Лента" вдохновляет на подвиги!" шеф-повара пяти популярных московских ресторанов поделились с гостями Foodshow идеями простых и изысканных блюд для семейного ужина, приема гостей и, конечно, новогоднего стола. Вела шоу Анна Куклина (журнал "Гастрономъ").

Другая новинка фестиваля – "Умное чаепитие" - дала начало курсу "Как стать фуд-блогером". В непринужденной обстановке за чашкой чая ведущий программы "Есть или не есть" на радио "Серебряный Дождь" Алексей Ковальков рассказал о тонкостях мастерства гастрономического журналиста. Фуд-стилист Екатерина Спиридонова научила правильно выстраивать композицию фотографий для соцсетей. Илона Федотова, гастрономический продюсер и автор интернет-канала @ilonafedotovachannel, дала ценные практические советы по ведению ресторанного блога, а фуд-блогер Елена Полозова, автор канала @mamin_dzen рассказала про опыт ведения кулинарного блога в стиле видео-рецептов и объяснила все про вложения, раскрутку и оптимизацию.

Для любителей сказочных приключений и сладких вкусностей было устроено "Безумное чаепитие" – еще одно ноу-хау Foodshow. Маленькие и взрослые гости фестиваля с удовольствием приняли участие в этом увлекательном и забавном квесте в компании веселых сказочных героев Алисы, Шляпника, Мартовского зайца и Чеширского кота, в финале которого их ждал праздничный стол с чаем, блинами и разными сладостями.

Ресторанный дворик был полон с утра до вечера. На завтрак, обед и ужин рестораны-партнеры фестиваля предлагали отведать специальные сеты "Кухни мира" по лояльной цене 350 рублей. Пинца на воздушном тесте, салаты и паста, приготовленные Александром Мориным, шеф-поваром Osteria Mario, аутентичный японский рамен от Михаила Коржа, шеф-повара [ku:] рамен изакая бар, сибирские хрусты с нельмой и тартар из оленя от Евгения Кузнецова, шеф-повара "СибирьСибирь", разнообразнейшие пироги с вкуснейшими начинками из гуся и брокколи, печени цыпленка и вишни, яблок с орехом и изюмом от Александра Журкина, шеф-повара "Пироги, вино и гусь", грузинские блюда (сациви, пхали, ачма), ароматный глинтвейн и кофе по-восточному, сваренный по всем правилам, в турке на песке от Бадри Лемонджава, шеф-повара "Оджахури" и "Мегобари", – каждому ресторану было чем удивить гостей! Плюс к этому в зоне напитков весь день проходило виртуозное флейр-шоу.

Детская кулинарная школа, организованная на специальной площадке, оказалась более чем востребованной. Она принимала учеников в возрасте от 6 до 12 лет – в течение двух дней без перерыва. Опытные кулинары научили ребят хитростям приготовления красивых и полезных блюд.

Маркет "Всякая всячина-вкуснятина" порадовал гостей стильными кулинарными аксессуарами, кухонной утварью, редкими деликатесами и полезными продуктами для всей семьи, такими, как, например, ремесленный шоколад – как от известных производителей, так и от начинающих фермеров. Foodshow заявил себя отличной площадкой для стартапов молодых фуд-энтузиастов.

Важным и поистине звездным событием фестиваля стала Церемония награждения II Премии Food Show Awards, вручаемой по итогам народного онлайн-голосования лучшим медиа-проектам о еде, их авторам и ведущим. В частности, Константин Ивлев подтвердил свой статус как "Лучший ведущий кулинарной программы", дебютантка этого жанра Марина Кравец была признана лучшей ведущей, самым популярным телеканалом про еду назвали "Телекафе" (ведущий Антон Аренс), а лучшая новая кулинарная телепрограмма – "Про100 Кухня" (телеканал СТС, ведущий Александр Белькович).

Гастрономическую составляющую Foodshow, по традиции, органично дополняла развлекательная: костюмированные аниматоры, музыкальные выступления молодых артистов, конкурсы. Гости получили массу великолепных кулинарных идей, сделали приятные и полезные покупки, а главное, фестиваль подарил им заряд праздничного настроения – ведь для всех, кто ценит вкусную кухню и хорошее общество, подготовка к Новому году начинается именно с Foodshow!