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Пресс-релизы

Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле

Мишель Легран. Фото: kremlinpalace.org
Мишель Легран – музыкальный гений нашего времени. Колоритный французский шансон, музыка кино, мюзикл – все, к чему прикасается маэстро, приобретает большую известность, а музыка композитора удивительно трогает за душу и вдохновляет на самое ценное, что у нас есть – жизнь.
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3 марта 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится грандиозное событие первого месяца весны – концерт Мишель Легран "Шербурские зонтики" с Симфоническим оркестром "CONCORD ORCHESTRA".

Искренность любви, пламя чувств и драматичность жизни – все это раскрывается в творческой деятельности великого француза в виде более двухсот произведений к кинофильмам и отдельных королевских мелодий, написанных трехкратным обладателем премии Оскар и пятикратным лауреатом премии Грэмми.

Особенный момент, чтобы окунуться в атмосферу чувств легендарной истории "Шербурские зонтики" и открыть эти мелодии по-новому на предстоящем концерте. Ведь благодаря киноленте композитор приобрел мировую известность.

Уникальная концертная программа от Мишеля Легран, включает в себя самые известные собственные произведения, музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбре Стрейзанд. Маэстро предстанет во всех своих амплуа – композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и даже певец.

Семьдесят музыкантов Симфонического оркестра "Concord Orchestra" и легендарный мэтр создадут впечатляющий поток чувств проникая буквально в каждого слушателя. Примечательный факт, что ради этого концерта, бессменный дирижер именитого оркестра, итальянец Fabio Pirola уступит свой пульт великому французу. В этот день сам маэстро Мишель Легран будет дирижировать оркестром.

Билеты на концерт Мишель Легран "Шербурские зонтики" с Симфоническим оркестром "CONCORD ORCHESTRA" станут отличным подарком и помогут рассказать о своих чувствах любимому вам человеку. 

23 января 2018, 12:52
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