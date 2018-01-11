Завершен монтаж моста через реку Городнянку в Домодедово

В проект также входит строительство путепровода через железную дорогу и Каширское шоссе, путепровода через федеральную трассу М-4 "Дон" и 5 километров автомобильной дороги. В настоящее время также полностью смонтирован путепровод через железную дорогу и Каширское шоссе.

Возведены 4 опоры из 5 на строительстве путепровода через трассу М-4 "Дон", смонтировано первое пролетное строение из железобетонных балок. Построено два километра автодороги. Выполнено переустройство инженерных коммуникаций, в том числе водопровода, канализации, телефонных сетей, газопровода. Ведется сооружение локальных очистных сооружений, ливневой канализации.

Данный объект имеет большое значение для жителей города, так как так как обеспечит транспортную связь между западной и восточной частями Домодедово, которые были "разрезаны" железнодорожными путями и улучшит транспортное сообщение с федеральной трассой "А-105". Работы по строительству автомобильной дороги Каширское шоссе – Киселиха ведутся в рамках государственного контракта с ГКУ "Дирекция дорожного строительства" Московской области.

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 млрд руб.