Артисты театра разгадали тайну Дракулы
В мерцающем свете зеркал отражается прошлое и скрывается будущее героев. Герои мечутся в замкнутом пространстве – будь то поросший мхом замок графа-вампира или лондонский салон, где собирается высшая знать.
Желание запретного, стремление раскрыть тайны будущего и познать бессмертие – страсти, во власти которых находятся персонажи. И только он – Влад Дракула – ищет покоя…
Вглядитесь в старинную легенду с другой стороны, пытаясь понять мотивы Носферату, поверить в вечную любовь и решите, кто Дракула для вас – страдалец или кровожадный убийца.
Категория 16+
Адрес: ул. Лесная, 18
Спектакль обещает стать самой громкой премьерой театрального сезона
Протяженность построенных сетей составила 11,4 километра
Единственный концерт в России пройдет 19 ноября на сцене клуба Stadium
Протяженность построенных сетей составила 9,3 километра
Работы проводились в рамках специальной губернаторской программы
В фильме снимаются российские звезды и актеры из Голливуда
Сегодня нет никакого контроля за инвестиционными программами естественных монополий
Бренд завоевал большую популярность среди туристов
Выставка объединит работы 20 современных китайских и российских живописцев
Главная изюминка фестиваля – конкурс "Народная дегустация"
Певица буквально сияла от счастья
Актриса отдыхает в Греции
Сексапильная певица показала фото с актером
Герцогиня не смогла отвести мальчика в школу