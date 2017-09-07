Артисты театра разгадали тайну Дракулы

15 октября на сцене ДК им. Зуева спектакль Театра на Юго-Западе "Дракула". Кто он, Дракула – проклятый богом или благородный мститель, вынужденный жить в мире теней?

В мерцающем свете зеркал отражается прошлое и скрывается будущее героев. Герои мечутся в замкнутом пространстве – будь то поросший мхом замок графа-вампира или лондонский салон, где собирается высшая знать.



Желание запретного, стремление раскрыть тайны будущего и познать бессмертие – страсти, во власти которых находятся персонажи. И только он – Влад Дракула – ищет покоя…

Вглядитесь в старинную легенду с другой стороны, пытаясь понять мотивы Носферату, поверить в вечную любовь и решите, кто Дракула для вас – страдалец или кровожадный убийца.

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