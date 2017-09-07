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Пресс-релизы

В Москве пройдет премьера мюзикла "Привидение"

Фото: Пресс-служба
Театральная компания "Стейдж Энтертейнмент" анонсировала следующую постановку: 7 октября 2017 года в театре МДМ состоится самая громкая премьера будущего театрального сезона – мистического мюзикла "Привидение", основанного на одноименном оскароносном фильме 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.
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Звездная постановочная команда представит зрителям, пожалуй, самый пронзительный и красивый мюзикл современности, который очарует драматичным захватывающим сюжетом; уникальными спецэффектами, создающими иллюзию присутствия между двумя мирами; потрясающими хитами Дейва Стюарта, музыканта знаменитой группыEurythmics, и Глена Балларда, автора песен Майкла Джексона, Aerosmith и Аланис Мориссетт. Также в спектакле прозвучит один из главных музыкальных хитов ХХ века – композиция Unchained  Melody, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Всего известно не менее пятисот вариантов ее исполнения на более чем ста языках мира, а среди самых популярных исполнителей песни – такие звезды, как Гарет Гейтс, Рой Орбисон, Элвис Пресли, группа The Righteous Brothers и многие другие.

Фото: Пресс-служба

"После "Призрака Оперы" и "Бала вампиров" мюзикл "Привидение" станет уже третьей подряд "мистической" постановкой в театре МДМ, - комментирует глава театральной компании "Стейдж Энтертейнмент",  продюсер Дмитрий Богачев. – Это, конечно, совпадение, но, на самом деле, выбор постановки неслучаен. "Привидение" – это трогательная  и жизнеутверждающая история о любви, способной преодолеть любые преграды – даже смерть. И, возможно, современному зрителю стоит лишний раз напомнить о том, что нет ничего важнее искренних чувств и веры в любимого человека".

По сюжету мюзикла, жизнь молодой пары Сэма и Молли только начинается: долгожданный переезд в новую квартиру, приятные семейные хлопоты, планы на будущее… Но в один вечер всё круто меняется: на влюблённых нападает грабитель и убивает Сэма. Его душа застревает между миром живых и мёртвых, ведь он узнаёт, что ограбление и убийство были подстроены, и теперь Молли угрожает смертельная опасность. Отныне Сэм – Привидение, которому во что бы то ни стало надо защитить свою любимую и наказать преступников. Ему на помощь приходят призраки из иного мира и медиум Ода Мэй Браун, но поверит ли им Молли?..

Фото: Пресс-служба

Главные роли Молли и Сэма исполнят Галя Безрук, актриса театра и кино, финалистка конкурса "Новая волна-2016, и Павел Лёвкин, знакомый зрителям по ролям во многих спектаклях МХТ им. А.П. Чехова, а также в мюзиклах "Красавица и Чудовище" (Чудовище), "Золушка" (Принц Тофер) и других. Роль Карла, друга и партнёра Сэма, ведущего двойную жизнь, досталась Станиславу Беляеву, который известен по многочисленным театральным постановкам, фильмам и телесериалам, таким как "Экипаж", "Бесы", "Людмила Гурченко" и др. Кроме того, в труппу мюзикла "Привидение" вошли любимые сотнями тысячам зрителей артисты, сыгравшие во многих мюзиклах компании "Стейдж Энтертейнмент": Александр Казьмин, Юлия Ива, Александр Суханов, Дмитрий Янковский, Игорь Портной, Иван Рак, Юлия Чуракова, Виктория Канаткина, Алена Фиргер, Максим Косолапов, Иван Коряковский, Юлия Тимошенко, Екатерина Лисоченко, Ирина Потехина, Артем Быков Артем, Василий Черненков, Галина Никитина, Ирина Сатюкова, Галина Шиманская, Андрей Федоров.

Фото: Пресс-служба

Мировая премьера спектакля состоялась в Manchester Opera House 28 марта 2011 года, а 19 июля 2011 года мюзикл был представлен в лондонском театре Piccadilly Theatre в Вест-Энде. Бродвейский прокат постановки начался 15 марта в театре Лант-Фонтэнн с официальной премьерой 28 марта. За всю историю проката мюзикл "Привидение" собрал множество театральных премий и номинаций, включая TONY и Laurence Olivier Award.

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