Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Шаховской

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Середа сельского поселения Серединское городского округа Шаховская. Протяженность построенных сетей составила 11,4 километра.

Это уже вторая очередь строительства объекта, сданная в селе Середа в этом году. В общей сложности построенные газопроводы позволят обеспечить газом более 2000 местных жителей.



"До конца года в городском округе Шаховская мы планируем построить газопроводы еще в семи населенных пунктах: деревнях Новоникольское, Аксаково, Коросткино, Новомихайловское, Лобаново, Павловское и селе Белая Колпь, где в общей сложности проживает около 1700 человек", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.