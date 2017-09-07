Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Шаховской

Это уже вторая очередь строительства объекта, сданная в селе Середа в этом году. В общей сложности построенные газопроводы позволят обеспечить газом более 2000 местных жителей.
"До конца года в городском округе Шаховская мы планируем построить газопроводы еще в семи населенных пунктах: деревнях Новоникольское, Аксаково, Коросткино, Новомихайловское, Лобаново, Павловское и селе Белая Колпь, где в общей сложности проживает около 1700 человек", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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