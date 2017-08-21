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Эко-фестиваль "День Леопарда" пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба
27 августа в парке "Красная Пресня" впервые пройдет эко-фестиваль "День Леопарда", организованный по инициативе АНО "Дальневосточные леопарды" при поддержке Правительства Москвы. Вход на фестиваль свободный.
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Цель фестиваля – познакомить гостей с самой редкой кошкой в мире – дальневосточным леопардом, популяция которого еще несколько лет назад была на грани исчезновения и составляла всего 30 особей. Усилиями специалистов и неравнодушных людей за последние годы она была увеличена более чем в два раза, но все еще находится под угрозой. Фестиваль даст возможность москвичам и гостям столицы узнать больше о деятельности российских заповедников, и привлечет внимание посетителей к вопросам экологии, охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здорового образа жизни.

На фестивале можно будет посмотреть музыкальный концерт с участием известных исполнителей и показы эко-моды, посетить логово дальневосточного леопарда и эко-маркет, попробовать кухню Дальнего Востока и других регионов России, увидеть фильмы и фотовыставку "Дальневосточные леопарды", научиться 3D-моделированию и созданию флорариумов, освоить новые олимпийские виды спорта, узнать как стать волонтером в заповедниках и про самые необычные эко-маршруты, заняться йогой и принять участие в интерактивном квесте "Земля леопарда", главным призом которого станет возможность дать имя одному из дальневосточных леопардов. Для маленьких гостей будет организована большая интерактивно-познавательная программа.

Фото: Пресс-служба

На официальном открытии фестиваля, которое состоится 27 августа в 15:00, выступит Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Олегович Кульбачевский.

Во время церемонии открытия зрители в прямом эфире смогут познакомиться со знаменитым дальневосточным леопардом Николаем, который два года назад был спасен из браконьерского капкана. Раны были настолько серьезные, что оставаться в дикой природе леопард не мог и был заботливо помещен в питомник Московского зоопарка, где в скором времени собирается обзавестись потомством.

В течение всего дня на главной сцене будут выступать популярные российские исполнители со специальной программой, созвучной теме фестиваля: новый проект Сати Казановой - Sati Etnica & Ildar Giridhari, "ОдноНо", Арсений Бородин, "Интонация", "АлоэВера" и участники шоу-проекта "Голос. Дети".

Гости фестиваля смогут увидеть новый музыкальный проект Сати Казановой – Sati Ethnica & Ildar Giridhari. Певица более двух лет принимает активное участие в развитии этнической музыки в России и за ее пределами. Ее новая музыкальная программа – это калейдоскоп из древних санскритских мантр, кавказских, славянских, восточных мотивов, взятых из старинных, почти забытых произведений. На сцене развернется настоящая музыкальная мистерия, которая перенесет слушателей в иное измерение: звонкий и проникновенный вокал и современная электронная музыка прозвучат в сопровождении древних музыкальных инструментов из разных уголков мира.

Также на сцене пройдут модные показы эко-одежды, выполненной из натуральных тканей и переработанных материалов.

Помимо концерта, на фестивале будут организованы многочисленные интерактивные зоны, которые расскажут как человек может менять свой образ жизни и делать его более экологичным.

Фото: Пресс-служба

В "Логове леопарда" эксперты поделятся интересными фактами о происхождении дальневосточного леопарда, его отличии от других подвидов и особенностях обитания в суровых заснеженных условиях, а также расскажут об истории создания заповедника "Земля леопарда" и результатах деятельности АНО "Дальневосточные леопарды".

На "Заповедном острове" гости фестиваля узнают о заповедниках России и познакомятся с необычными маршрутами эко-туризма, набирающими популярность с каждым годом. Особо неравнодушным расскажут о волонтерских возможностях, которые предлагают заповедники, и предложат заполнить анкету волонтера. Важно знать, что помочь могут все – как люди, готовые ощутить на себе все тяготы жизни в дикой природе, так и pro bonо специалисты, работающие удалённо из своего города.

Гости смогут принять участие в увлекательном квесте "Земля леопарда" и узнать о повадках пятнистого хищника и среде его обитания, а также ближе познакомиться с площадками фестиваля. Победители квеста получат призы и сувениры после прохождения всех станций. Главные призы - возможность дать имя одному из леопардов, обитающих в дикой природе, и экскурсия в питомник дальневосточных леопардов в Подмосковье.

Посетителей фестиваля ждет множество необычных эко-мастерских, где можно будет освоить пока еще редкие занятия – создать многомерную модель леопарда с помощью 3D-ручки, написать акриловыми красками картину на экологичных световых панелях, сделать стильный флорариум с разноцветными суккулентами, познакомиться с флорой Дальнего Востока через искусство создания ароматов, составив свой собственный дальневосточный аромат, и другие.

В Кулинарной зоне гости смогут не только попробовать, но и научиться готовить здоровые блюда из натуральных эко-продуктов различных регионов России, а также блюда вегетарианской, веганской и сыроедческой кухни.

В Школе устойчивого развития посетители фестиваля узнают, с какими угрозами может столкнуться человечество в будущем и как внедрить полезные эко-привычки в повседневную жизнь, а также сыграют в игру, позволяющую придумывать комплексные решения настоящих глобальных экологических проблем, в ходе которой участники могут почувствовать себя в роли инженера, биолога, политика и экономиста одновременно.

Попробовать себя в роли руководителя компании, добывающей природные ресурсы, можно будет во время настольной деловой игры EcoLogic. Участники получают знания о влиянии производства на экологию и стремятся нейтрализовать ущерб окружающей среде, сохранив при этом прибыль организации.

Для любителей спортивных игр будет организована зона новых олимпийских видов спорта – скалолазания, баскетбола 3х3, скейтбординга, воркаута и бадминтона. Опытные инструкторы научат ключевым техникам, а профессиональные спортсмены продемонстрируют мастерство на показательных выступлениях.

Посетители фестиваля смогут узнать о самых экологичных видах транспорта – в том числе в парке будет стоять настоящая яхта, на борт которой сможет подняться любой желающий. Здесь же пройдут парусные соревнования и регата на радиоуправляемых мини-яхтах от яхт-школы SportFlot.

Чтобы сформировать первые эко-привычки и поближе познакомиться с дальневосточным леопардом, для маленьких гостей на фестивале будет создан целый Детский эко-мир с большим количеством познавательных игр, мастер-классов, веселой анимационной программой и мини-дискотекой. Дети научатся сажать растения и делать скворечники и кормушки, примут участие в создании мультфильма с сюжетом из жизни зверей Дальнего Востока, соберут настоящего робота-леопарда и примут участие в научных экспериментах – увидят настоящий вулкан, взрыв шарика с водородом, приготовят полимерных червяков и многое другое. Узнать все о повадках леопарда и научиться брать его след в лесу можно будет во время увлекательного квеста "По следам леопарда".

Фото: Пресс-служба

Юным инженерам помогут построить Шуховскую башню, мост Да Винчи, деревянный геокупол и расскажут о других увлекательных занятиях от команды проекта "Москва глазами инженера", победителя международного конкурса инноваций в образовании (КИвО) в 2015 году.

Детей и их родителей ждут настольные игры и семейная эко-эстафета.

Среди других не менее интересных площадок фестиваля - эко-лекторий, арт-зона с инсталляциями из вторичных материалов, занятия йогой для взрослых и детей, выставка бездомных кошек и котят, где можно будет выбрать пушистого друга и забрать его домой и многое другое.

Организаторы предусмотрели возможность проявить заботу об экологии прямо на фестивале. Совместно с организацией "Хартия" в парке пройдет акция по раздельному сбору мусора – волонтеры расскажут о способах переработки бытовых отходов и их дальнейшем использовании в промышленности. Также можно будет подарить вторую жизнь ненужным вещам, сдав одежду на переработку, использованные батарейки – на утилизацию, и обменять прочитанную книгу на любую другую в зоне буккроссинга.

Более подробная программа на сайте фестиваля.

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