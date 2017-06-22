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Пресс-релизы

В Москве назвали лучшие компании

Медицинский директор ООО "Лаборатория Гемотест" Татьяна Пескова и директор BDO Россия Николай Симаков. Фото: пресс-служба фонда "Социальные проекты"
Каждый год премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров "Права потребителей и качество обслуживания" собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса: страхование, банковское дело, общественное питание, связь и др. Этот год не стал исключением.
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"Клиент всегда прав. Именно эта фраза является ключевым пунктом для компании ASUS при определении уровня и качества сервиса, который мы стараемся предоставить нашим клиентам и партнерам", – поделился опытом директор по сервису компании ASUS в России и странах СНГ Сергей Кудрявцев на форуме, который позволил обсудить актуальные проблемы взаимодействия современного потребительского рынка, расставив приоритеты в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара, решить ключевые вопросы развития потребительской культуры России.

Директор по сервису компании ASUS в России и странах СНГ Сергей Кудрявцев. Фото: пресс-служба фонда "Социальные проекты"

Особое внимание в этом году уделили качеству товаров и услуг для детей. "Салон оптики для детей и подростков БИНОККИО первостепенное внимание уделяет качеству обслуживания маленьких клиентов, чтобы максимально удовлетворить их индивидуальные потребности. Премия для нас – огромный стимул двигаться и развиваться дальше", – рассказал директор по развитию компании Дмитрий Чернышенко .

"БИБИКОЛЬ – уникальное детское питание: Мы верим в совершенство природы. Наша задача – отобрать самое лучшее и полезное по всему миру, чтобы ваши дети выросли здоровыми",– прокомментировала бренд менеджер компании Наталья Зенкевич.

Бренд менеджер компании БИБИКОЛЬ Татьяна Зенкевич. Фото: пресс-служба фонда "Социальные проекты"

Нельзя не согласиться, что здоровье является неотъемлемой частью благосостояния нашего общества. О важных аспектах в сфере медицины рассказала медицинский директор ООО "Лаборатория Гемотест" Татьяна Пескова: "В сфере медицинских услуг одинаково важны обе составляющие – качество самой лабораторной услуги и сервисная составляющая обслуживания пациентов. Каждый день Лаборатория Гемотест проявляет максимальную заботу о пациенте, поэтому для нас так важна высокая оценка экспертов премии".

Представители бизнес сообщества смогли не только обсудить актуальные вопросы современного потребительского рынка, но и обменяться опытом общения со своим потребителем. "Мы стремимся стать больше, чем сетью заправок, где автомобилисты покупают качественное топливо. Мы хотим быть уголком комфорта в пути, где люди могут отдохнуть, вкусно поесть, выпить хорошего кофе, скачать детям мультфильм в дорогу. Сейчас мы вступили в активный диалог с потребителями и хотим выяснить все их запросы, предлагая для этого разные каналы коммуникаций. Отслеживая отзывы в социальных сетях, мессенджерах и мобильном приложении, мы можем оперативно исправлять любые недочеты в работе и добавлять новые полезные услуги. Спасибо нашим клиентам за то, что помогают нам становиться лучше. В первую очередь эта награда принадлежит им", – заявил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в России и странах СНГ Алексей Бобров.

"Покупка ювелирных украшений – это эмоциональный процесс, который может доставить большую радость или вызвать разочарование. Главная задача "585*Золотой" – приносить максимум позитивных эмоций, быть лучшими для наших покупателей!" – отметил директор по статистике и развитию "Ювелирной сети 585*Золотой" Николай Кондратьев.

"Выбранная нами модель предоставления сервиса по бытовому обслуживанию населения полностью оправдала себя. В ближайших планах мы расширим количество услуг и планируем обеспечить выполнение до 100% запросов населения по принципу "одного окна". Получение высокой оценки не только от клиентов, но и представителей профессионального сообщества еще раз доказало нам правильность выбранного решения", – сообщил директор департамента сервисных услуг для дома МГТС Игорь Брысов.

Итогом завершения программы стала торжественная церемония награждения лауреатов. "Мы рады, что вклад нашей компании в повышение качества обслуживания и финансовой грамотности клиентов оказался заметным и позволил нам стать лауреатами премии", – отметил генеральный директор МФК "МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН" Александр Шустов.

"Приятно стать лауреатами премии в год  25-летия компании "Московские окна". Мы регулярно проводим тренинги для персонала. Стараемся год от года повышать качество обслуживания. Премия – это подтверждение того, что движемся мы в правильном направлении", – поделилась директор по продажам компании "Московские окна" Ирина Родина. 

"Стать победителем Премии очень значимо и ценно для нас. В этом году компания AFI Development представила рынку принципиально новую концепцию жилой недвижимости бизнес-класса – проект "Резиденции композиторов" на Павелецкой набережной. Мы традиционно уделяем большое внимание качеству строительства и уровню сервиса. Предвосхищая ожидания и пожелания покупателей, мы уделили большое внимание формированию уникальной творческой среды для жизни, работы и воспитания детей", –  сообщила директор по маркетинговым коммуникациям. Департамент жилой недвижимости AFI Development Ольга Нарт.

"Компания Performance food как победитель премии в номинации "Приготовление и доставка еды" уделяет особое внимание качеству сервиса. Для нас важно, чтобы все было на высоком уровне, начиная от выбора продуктов и заканчивая доставкой питания", – отметил генеральный директор Вячеслав Исаев.

"Приятно стать лауреатом премии в номинации "Салон оптики". Компания БИНООПТИКА много лет работает над повышением стандартов работы, качеством обслуживания. Для нас эта премия является подтверждением правильно выбранного пути", – поделился впечатлениями заместитель генерального директора Алексей Поликарпов.

Президент сети фитнес клубов ЗЕБРА Сергей Рощупкин. Фото: пресс-служба фонда "Социальные проекты"

"Компания Шатура ведущий и самый узнаваемый бренд российской мебели. Мы с гордостью будем носить звание лауреата премии. Ведь это показатель высокой оценки экспертов и, самое главное, доверия клиентов", -подчеркнул директор по маркетингу и развитию  МК Шатура Игорь Подстольный.

Кроме основных 10 номинаций, были озвучены победители в номинации "Выбор потребителей", награда в которой присуждается на основании оценок участников тестовой лаборатории Исследовательского холдинга РОМИР. Высокие оценки получили компании: ОАО "Фаберлик", ООО "МАПЕД РУС", MIXIT и АПС ДСК – дома из клееного бруса.

Директор сети спортивных клубов Olymp Артем Курзов. Фото: пресс-служба фонда "Социальные проекты"

Также среди лауреатов премии ТМ dmi Дятьково, Компания "Бьюти-Бутик", Интернет-магазин женской одежды Gepur, Городской цифровой сервис Чудо техники, Химчистка Бианка, ООО "ВИП Лаундж", Группа Компаний "КИДБУРГ", "Дирекция театрально-зрелищных касс", Стоматология "МиПоль", Салон красоты "Saxap", Сеть фитнес клубов ЗЕБРА, Региональная сеть спортивных клубов премиум-класса Olymp, Coral Travel, Страховая компания "Согласие", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", Группа ПСН, ООО Производственная компания АПС ДСК, Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet, Юридическая компания "Варшавский и партнеры", ESET Russia, ПАО "Банк "Санкт-Петербург", Юридическая компания "Катков и партнеры", Юридическая компания "Митрофанова и партнеры", ЭМПРАНА, Сеть салонов красоты "Облака Студио", ООО "ЗетТек", СКИН ФУД РУС, АО "Негосударственный пенсионный фонд Согласие", АО "КИВИ БАНК", ООО "Зетта Страхование", АО ТАРКЕТТ РУС, DAILY BY T, бренд POLARIS (ООО "Партнер-Энерджи"), АО "КОМПАНИЯ "ПРОДУКТ-СЕРВИС", ООО "БЭБИОНИКА", КОМПАНИЯ ДАЙГО, ООО "Органик Фармасьютикалз", ООО "Экомилк", ООО "Тимекс ПРО", ФСК "Лидер", Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД".     

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