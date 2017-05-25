Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest

В два раза больше сцена, в два раза больше музыки, света, веселья, еды, солнца и Крыма! Главный музыкальный фестиваль лета #ZBFest, учрежденный компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского, пройдет во второй раз и в удвоенном масштабе. В прошлом году не все желающие смогли попасть на фестиваль, чтобы поплясать под Полину Гагарину и запеть со Шнуром. Теперь места и времени хватит всем – феерический праздник будет длиться целых два дня.

Такого драйва Крым еще не видел! Звезды первой величины самых разных жанров: культовый Scooter, Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Билан, "Градусы" и L’ONE сойдутся на одной сцене под открытым небом – на живописных виноградниках "Золотой Балки" под Балаклавой.



Гостей фестиваля ждут модные ди-джеи, интерактивная развлекательная программа, конкурсы, танцы, мастер-классы, фудкорты от лучших ресторанов Крыма. Музыкальный фестиваль #ZBFest в Балаклаве обещает стать самым желанными ежегодным праздником Крыма.

В августе 2016 фестиваль собрал на своей площадке более 15 тысяч гостей – туристов и местных жителей полуострова. Цель фестиваля – популяризация Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни.

Подробности о том, как получить флаер на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.

Место проведения: Севастопольский район, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней "Золотая Балка". Адрес: Крестовского, 66.

Начало праздничной программы:

4 августа – в 17:00, 5 августа – в 16.00