Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
Такого драйва Крым еще не видел! Звезды первой величины
самых разных жанров: культовый Scooter, Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей
Галанин и группа "СерьГа", Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Билан, "Градусы" и L’ONE сойдутся на одной сцене под открытым небом – на живописных
виноградниках "Золотой Балки" под Балаклавой.
Гостей фестиваля ждут модные ди-джеи, интерактивная развлекательная программа, конкурсы, танцы, мастер-классы, фудкорты от лучших ресторанов Крыма. Музыкальный фестиваль #ZBFest в Балаклаве обещает стать самым желанными ежегодным праздником Крыма.
В августе 2016 фестиваль собрал на своей площадке более 15 тысяч гостей – туристов и местных жителей полуострова. Цель фестиваля – популяризация Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни.
Подробности о том, как получить флаер на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.
Место проведения: Севастопольский район, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней "Золотая Балка". Адрес: Крестовского, 66.
Начало праздничной программы:
4 августа – в 17:00, 5 августа – в 16.00
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