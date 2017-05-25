12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow

Social Media Moscow — это единственное мероприятие в России, где в одном зале соберутся 700 рекламодателей:
маркетинг директора
диджитал директора
бренд менеджеры
Каждый из 12 кейсов собственноручно готовится спикерами специально для конференции и прозвучит только один раз 7 июня на Social Media Moscow:
Кейс Unilever от медиа директора Ирины Котик ( единственное выступление в 2017 году)
Кейс БешенойСушки от ее создателя Василия Смольного, где он лично расскажет как построить бизнес через социальные сети
Кейс Павла Воли
Кейс Мегафона от директора по бренду и маркетинговым коммуникациям Снежаны Черногорцевой
Кейс музыканта Алексея Воробьева, где он лично поделиться вдохновляющими кейсами по вовлечению аудитории в социальных сетях
Кейс L’Oreal от Фабьен Петит, диджитал маркетинг директора в регионе EMEA (впервые в России!) совместно с Анной Мусихиной, диджитал директором L’Oreal Россия
Кейс Лентача от ее создателя Андрея Коняева
Кейс телеканала ТНТ от Гавра Гордеева, где он лично поделиться кейсом по продвижению сериалов ТНТ через социальные сети
Кейс от ВКонтакте
Кейс от Одноклассников
Кейс Елены Крыгиной Бьюти Блогера №1, где она лично расскажет о своих экспериментах и социальных механиках, которые помогли ей собрать многомиллионную лояльную аудиторию.
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