12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow

Как добиться выдающихся результатов в социальных сетях? Как вам и вашему бренду стать лидером мнений? Как вовлекать миллионную аудиторию и получить 140 миллионов просмотров в YouTube и пять миллионов активных фолловеров во ВКонтакте и Инстаграме? Чтобы ответить на эти вопросы digital-агентство RTA, ВКонтакте, Одноклассники и РАЭК 7 июня соберут 12 главных SMM кейсов на конференции Social Media Moscow.

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