Оперная дива Хибла Герзмава даст концерт в Москве
В новой программе "Два портрета" артистка предстанет
перед публикой с новой стороны. Два отделения – два портрета уникальной и
несравненной Хиблы Герзмава.
Первое отделение пройдет в сопровождении симфонического оркестра. За дирижерским пультом в этот вечер – один из самых выдающихся оперных дирижеров нынешнего поколения, лауреат премии "Грэмми" - Марко Армильято.
Второе отделение заворожит каждого зрителя - феноменальное владение вокалом, головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио – все это в исполнении звезды мировой сцены Хилбы Герзмава и ее друзей и коллег по сцене Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле. Джазовое отделение пройдет в сопровождении известного коллектива – "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина.
Народная артистка Российской Федерации и Народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава – уникальное явление на российской оперной сцене. Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она – исполнительница главных женских партий в известных операх и потрясающе талантливая актриса, способная интерпретировать образ своей героини, не только пользуясь советами режиссёра, но и руководствуясь собственной безошибочной интуицией. Сегодня певица востребована и на мировой оперной сцене. Перед ней свои двери распахивают лучшие театры мира – "Ковент Гарден", "Метрополитен-опера", Венская государственная опера.
Золотой голос Хиблы, которым она пленила миллионы слушателей, зазвучит новыми красками в программе "Два портрета" – ярчайшем симбиозе джаза и классики. В первом отделении Народная артистка исполнит оперные шедевры вместе с выдающимися российскими музыкантами в сопровождении Симфонического оркестра, во втором – сочинения мэтров джаза, и популярная классика в оригинальной джазовой интерпретации.
Этот концерт станет для публики великолепной возможностью услышать в исполнении оперной дивы Хиблы Герзмава синтез различных направлений в музыке, а ее друзья, приглашенные музыканты, устроят на сцене настоящую феерию!
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