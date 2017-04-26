В Санкт-Петербурге открылся центр сексуального образования

В Северной столице открыл двери Центр семейного и сексуального образования Secrets. Гостей питерского филиала будут учить получать взаимное удовольствие в сексе и бережно относиться к интимному здоровью в любом возрасте.

Все преподаватели Secrets – квалифицированные психологи и сексологи. Программа Центра включает женские и мужские занятия. На данный момент, например, можно пройти курсы по пробуждению оргазма, сексуальному мастерству мужчин, получить программу развития интимных мышц. Есть и более классические занятия: по оральным и мануальным техникам, тайскому сексу.

Занятия в питерском филиале проводятся в пяти просторных классах, самый большой из которых способен комфортно разместить до 80 человек. Для сравнения, в Москве самый большой зал вмещает до 40 гостей. Каждый класс имеет необходимые наглядные пособия, макеты и раздаточные материалы. Так же Центр регулярно проводит бесплатные занятия по лучшим техникам и практикам для мужчин и женщин, по женскому здоровью.