Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне

28 апреля во Дворце спорта подмосковного города Лобня соберутся фанаты боев смешанного стиля. Этот вид спорта в последнее время приобрел небывалую популярность и привлекает все больше и больше зрителей. Главным событием турнира Dominator Extreme Fight 1 станет бой мастера спорта MMA Фирока Гайратова (клуб "Витязь", город Королев) и неоднократного чемпиона Европы и мира по самбо и MMA среди юниоров Никиты Ковалева (клуб "UFC Octagon", Лобня). Зрелищности спортивному мероприятию добавит шоу-программой, гвоздем которой станет выступление выступают танцевальных групп Lucky Demons Cheerleaders и Dance Club Nika и коллектива трубофон ШОУ SPACEMAN project участников минуты славы на первом.