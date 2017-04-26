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Пресс-релизы

Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне

Фото: Jon Kopaloff/Gettyimages.ru
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28 апреля во Дворце спорта подмосковного города Лобня соберутся фанаты боев смешанного стиля. Этот вид спорта в последнее время приобрел небывалую популярность и привлекает все больше и больше зрителей. Главным событием турнира Dominator Extreme Fight 1 станет бой мастера спорта MMA Фирока Гайратова (клуб "Витязь", город Королев) и неоднократного чемпиона Европы и мира по самбо и MMA среди юниоров Никиты Ковалева (клуб "UFC Octagon", Лобня). Зрелищности спортивному мероприятию добавит шоу-программой, гвоздем которой станет выступление выступают танцевальных групп Lucky Demons Cheerleaders и Dance Club Nika и коллектива трубофон ШОУ SPACEMAN project участников минуты славы на первом.

Фото: Пресс-служба

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