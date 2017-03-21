Школьники России по-честному оценят отечественных звезд

Продюсер-легенда Лина Арифулина, на счету которой такие известные ТВ-проекты как "Фабрика звезд", "СТС зажигает суперзвезду", вместе с командой Live.Group запустила новый проект в подростковой индустрии – национальную телевизионную Премию "Дай Пять!". Премия впервые в истории российского шоу-бизнеса даст возможность детям по всей стране выбрать своих кумиров.

Генеральный продюсер Премии Лина Арифулина рассказала Dni.Ru, какая песня лидирует в рейтинге сейчас и почему взрослым запрещено голосовать.



"Современные дети непосредственны, они выбирают кумиров, основываясь на личных впечатлениях, они свободны от стереотипов и образов, которые навязывает глянец. Их идолы – это те, на кого они действительно хотят быть похожи. И кстати, именно дети подсказали нам главную номинацию проекта – "Хочу быть как…", – сказала она.

Благодаря интернету сегодняшние школьники находят свою музыку, свои фильмы, своих блогеров – кумиров, которые становятся для них своеобразным компасом, маяком на пути взросления. "Пора признать: сегодня дети создают новую вселенную со своими правилами и законами. Именно эта разница в подходе к выбору кумиров и подтолкнула меня к созданию премии, где все решает детский голос", – добавила Арифулина.



В голосовании принимают участие только школьники в возрасте до 16 лет. Впервые именно дети и подростки со всей России решают, кто же на самом деле самый яркий, самый талантливый, самый интересный артист, спортсмен и шоумен в нашей стране.



Каждый может проголосовать за любимого медийного героя и отдать свой ценный голос только самому достойному. Премия вручается в 15 основных номинациях:



"Любимый фильм"

"Любимый актер";

"Любимая актриса";

"Любимый ведущий";

"Любимая ведущая";

"Любимый спортсмен";

"Любимая спортсменка";

"Любимый блогер";

"Любимый мультфильм";

"Любимая музыкальная группа";

"Любимая певица";

"Любимый певец";

"Любимая песня";

"Любимое шоу";

"Любимая звездная семья".

Главный приз, специальная награда "Хочу быть, как..." достанется тому, за кого отдадут свой голос большинство ребят, независимо от заявленной номинации. Главную награду получит настоящий кумир поколения.



В жюри премии вошли популярные ведущие, заслуженные артисты России, выдающиеся отечественные актеры и спортсмены. Среди них – Дмитрий Нагиев, Леонид Ярмольник, Константин Меладзе, Александр Роднянский, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Анна Нетребко, Андрей Малахов, Татьяна Навка, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян, Дмитрий Богачев, Владислав Лисовец, Антон Долин, Михаил Чернышев, Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Сергей Карякин, Татьяна Устинова, Константин Цзю, Нонна Гришаева, Тутта Ларсен, Байгали Серкебаев, Екатерина Скулкина, Дмитрий Дюжев, Эдгард Запашный, Александр Терехов и Денис Глушаков.



По словам Лины Арифулиной, в голосовании уже участвуют более 5 млн детей со всей страны, и сейчас еще даже присоединяются дети из СНГ, потому что им так интересно тоже поучаствовать. Выбирают лучшего ведущего, спортсмена. "Безумно интересно, потому что они сами сынициировали short-лист, 30 претендентов, и я хочу Вам сказать, что выбор детей абсолютно отличается от понимания взрослого. То, что взрослый думает о детях. К примеру, сейчас, как ни странно, но лидирует песня "Экспонат" группы Ленинград у детей от 7 до 16 лет. Мы можем к этому относиться по-разному. Но болевые точки нашего шоу-бизнеса Премия уже показывает", – сказала она.



"Нам не стоит охать по поводу того, что дети слушают "Ленинград" или нецензурную лексику Оксюморона. Конечно дети слушают "Ленинград". У клипа "Экспонат" 103 млн просмотров на YouTube. 103! Это данность, это часть нашей современной культуры. Но "Ленинград" – это творчество. Намного больший вред для формирования подрастающего поколения, на мой субьективный взгляд, приносят псевдозвезды, которые стали популярны просто из-за частого мелькания на ТВ и в интернете, а по факту не занимаются ничем, у них нет образования, определенного рода деятельности, они пропаганда ничегонеделания и вечного самолюбования. Так вот к теме наполненности стакана. Если говорить о Дай Пять как социально значимом проекте, демонстрирующем срез интересов и предпочтений подрастающего поколения, для меня важно в этой премии другое – важно то, что есть в номинации любимая ведущая Дарья Златопольская, Марина Александрова в актрисах, а Сергей Безруков в любимых актерах. Есть важная номинация "любимая звездная семья", где представлены красивые и талантливые пары, которые пропагандируют крепкий семейный союз и семейные ценности. Есть яркие детские шоу и мультфильмы с большим смыслом и просветительской миссией. Задача нашего проекта не поучать и ханжествовать, делая вид, что у группы "Ленинград" нет 103 миллионов просмотров, а в том, чтобы показать всё разнообразие современного инфополя, формирующего личность подрастающего поколения и правильно расставить акценты прежде всего для взрослых, которые несут за это ответственность", – считает исполнительный продюсер Премии Надежда Макова.

Своим мнением о Премии "Дай Пять" поделились представители российского шоу-бизнеса:



Яна Чурикова, телеведущая, актриса: "Среди номинантов этого года в категории "Любимая Телеведущая" есть такие претенденты как Елена Летучая, Дарья Златопольская, Ольга Шелест, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Надежда Михалкова и другие. Это премия, в которой дети делают свой выбор сами, поэтому последнее дело – кого-то в ней "топить". Мои личные пристрастия – это моя субъективная оценка. Здесь есть люди, которых можно назвать телеведущими, а есть те, кого нельзя. Есть публичные персоны. Телеведущая – это, прежде всего, профессия, уровень подготовки, грамотности и владения материалом. Но поскольку всех претендентов показывают по телевидению и они что-то да ведут, то выходит, что их всех можно назвать ведущими и они на это имеют полное право. Поэтому все верно, это очень репрезентативная выборка, основанная на предпочтениях детей".



Филипп Киркоров, Народный артист РФ: "Только восхищение продюсером и благодарность за идею! Наконец появился проект, способный выявить настоящих кумиров подраставшего поколения. Я убеждён в важности и даже необходимости премии "Дай Пять!" Это идеальная лакмусовая бумажка российского шоу-бизнеса. Ведь нет ничего более ценного для артиста, чем симпатия и признание ребенка. Дети – искренние и чистые, они не умеют лукавить или врать в своих предпочтениях и любви. Дополнительная важность "Дай Пять!" в том, конечно, что теперь мы, взрослые и важные артисты, увидели реальную картину мира: кого любят, смотрят, слушают и слушаются дети, кем они восхищаются. И признаюсь честно, некоторые номинации вызвали изумление и вопросы, но это повод задуматься всем нам: продюсерам, режиссёрам и всем, кто формирует современный медийный контент. Считаю, что премия "Дай Пять!" обречена на объективность, какой бы она ни была! Желаю успеха коллегам-номинантам, а всем детям и подросткам нашей страны я настоятельно советую не упустить этот уникальный шанс и воспользоваться своим голосом по назначению. Потому что именно твой голос решает!".



Виктор Дробыш, продюсер: "Запуск премии – отличная идея! Целевая аудитория проекта – дети от 7 до 16 лет, активные потребители музыкального и ТВ-контента, поэтому мы просто обязаны знать их мнение, которое часто просто не учитывается. На мой взгляд, пришло время расширить границы – прислушаться к юным зрителям. Во-первых, они честны, совершенно неподкупны, неподвластны влиянию стереотипов. А во-вторых, благодаря проекту "Дай пять!" они смогут поделиться предпочтениями не только личными, но и подрастающего поколения в целом. Думаю, что многие обидятся, особенно те, кто уже привык со сцены говорить: "Спасибо за эту награду!" За голоса этих детей придется побороться, их не так-то просто получить. Уверен, что многие будут выпадать из списка признанных кумиров. Поэтому мне лично интересно узнать, чем завершится эта интрига".



Денис Мацуев, пианист-виртуоз, народный артист России. Эксперт национальной премии "Дай Пять!": "Я глубоко убежден в том, что святая обязанность родителей прививать детям хороший вкус с самого детства. Очень важно знать, что они смотрят, слушают, читают, обсуждать и подсказывать, если требуется. Живой диалог всегда лучше ограничений и запретов, которые в наш век тотального интернета в принципе не работают. В бесконечном потоке информации ребятам обязательно нужен ориентир, и им должны стать именно родители, которые смогут познакомить их с настоящим искусством".



Татьяна Навка, российская фигуристка, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду, член экспертного совета Премии: "Признаюсь, выбор номинантов – процесс волнительный! Безусловно, каждый эксперт оценивал всех субъективно. Мне, как маме двоих детей, было важно, чтобы среди претендентов на звание „Кумир молодежи“ были те, чьи достижения являются примером для детей и подростков. Сегодня на развитие молодого поколения как никогда сильно влияет СМИ и интернет, поэтому главная задача жюри – выбрать тех, кто действительно сможет стать достойным ориентиром для молодежи".



Алла Духова, российский хореограф, основатель и художественный руководитель международного балета TODES, член экспертного совета Премии: "Не секрет, что дети – самые честные и искренние существа на планете. Поэтому нам важно услышать их мнение, доверие к которому абсолютное. Премия „Дай Пять!“ – проект новый, аналогов которому в России нет и не было. И для меня большая честь войти в жюри премии и поддержать проект, который продюсирует настоящий профессионал и талантливый человек – Лина Арифулина".



Голосование за звездных номинантов проходит онлайн до 17 апреля.



Церемония награждение победителей премии "Дай пять!" состоится 18 мая 2017 в театре "Россия" и станет, безусловно, самым ярким и захватывающим шоу в истории российского шоу-бизнеса. Главным ведущим мероприятия станет популярный шоумен, теле-, радиоведущий, актер и музыкант — Дмитрий Нагиев. Всех секретов организаторы пока не раскрывают, сохраняя главную интригу — формат главной музыкальной церемонии года.





