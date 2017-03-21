В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"

В Киеве убили Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Теракт в Лондоне Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Четверг 23 марта
Лента новостей
15:22
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
15:17
Бородина волнуется за больную дочь
15:15
Под Мурманском приставы арестовали аэродром
15:08
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
15:03
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
14:51
Как жил Денис Вороненков
14:49
Самые надежные банки в России
14:35
Максаковой угрожает смертельная опасность
14:34
При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян
14:21
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
14:10
Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
14:05
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
14:04
Киллера ранили во время убийства Вороненкова
14:03
Мать Максаковой благодарит бога за смерть Вороненкова
13:34
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
13:34
Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу
13:33
Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак
13:26
Главные ошибки при уходе за зубами
13:14
Как сотрудники банков тратят украденные миллионы
13:13
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
13:06
В центре Москвы мигрант пытался выколоть глаз полицейскому
12:50
Чем запомнилась умершая звезда "Мэри Поппинс"
12:49
Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку
12:35
Союз с продажным Киевом развалит НАТО
12:29
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
12:28
Маше Малиновской поставили неутешительный диагноз
12:26
ОНФ собрал экологов в Ростове-на-Дону
12:14
В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист
12:04
Как живет 75-летняя Людмила Чурсина
12:00
Панин раскрыл секрет скандала с собакой
11:40
Назван признак скорой смерти человека
11:40
В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле
11:35
Как научиться зарабатывать в интернете
11:26
Из пруда на юге Москвы выловили скелет человека
11:22
Значение имени Марина
11:21
Эрдоган повторил глупую ошибку Порошенко
11:09
Звезда "Дома-2" Вика Романец: Все рухнуло в один миг
11:05
Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"
11:01
Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа
10:56
Раскрыта природа неизлечимых заболеваний мозга
10:45
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
10:36
Буйнов рассказал о слезах Пугачевой
10:28
Список московских хрущевок для сноса подготовят к осени
10:19
Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом
10:08
Врачи спасли четырехногого ребенка
09:55
Москвичей ждут мокрые выходные
09:50
Виктория Боня: Да, я снова влюблена
09:44
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
09:21
Сестры-мошенницы из Сбербанка попались при покупке Ferrari
09:20
Почему Трамп водит за нос Порошенко
09:12
Счастье Тарасова и Костенко под угрозой
08:43
Опубликованы подробности теракта в Лондоне
08:42
Меланья Трамп перестала спать с мужем
08:32
Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту
08:29
На юге Москвы BMW X5 протаранил киоск и загорелся (видео)
08:10
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой
07:51
В Москве при падении автомобиля в болото погиб водитель
00:54
Киркоров оказался в инвалидном кресле после новостей о Самойловой
22:37
Навальный покусился на святое
21:59
Кто и как наживается на "Евровидении"
21:52
Контрацептивы спасают женщин от рака
21:49
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
21:34
Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"
21:30
Тайна второго Чернобыля
21:18
Подругу Джигурды постигло несчастье
21:05
Новая женщина в жизни Разина
21:03
Умерла звезда "Мэри Поппинс, до свидания"
20:50
Секс-символ "Дома-2" покинул проект
20:26
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам
20:22
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
19:58
Владельцы "Евровидения" дали надежду Самойловой
19:42
В Казахстане отмечают традиционный Новый год
19:40
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео
19:36
Как Россия ответит на подлую выходку Киева
19:30
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов
19:11
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона
18:56
Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи
18:44
Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта
18:40
Террористы устроили бойню в сердце Лондона
18:30
Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав
18:17
Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"
18:11
Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России
18:05
Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
17:56
Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату (видео)
17:35
Жилой дом в Москве охватил сильный пожар после взрыва
17:32
Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:56
Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:22
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Мать Максаковой благодарит бога за смерть Вороненкова
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Пресс-релизы

В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"

Фото: Пресс-служба
В подмосковном Одинцово завершились съемки полнометражного фильма "Герасим" режиссера-дебютанта Ростислава Мусаева. Производство – кинокомпания "Студия 28". Сценарист и продюсер фильма Вадим Тартаковский, оператор – Максим Чирков. Главную женскую роль исполнила Лукерья Ильяшенко. Также в ролях: Андрей Харыбин, Алексей Шевченков, Вадим Цаллати, Иван Гришанов, Малахова Евгения, Карина Зверева и другие. Имя актера, сыгравшего главную мужскую роль долго скрывали, и только нам удалось узнать, что роль Герасима, немого бездомного, получил Георгий Витязев.
прочитано 810 раз

Фильм рассказывает о немом бездомном, который за свою особенность получил прозвище Герасим. Он служит в сторожке возле провинциальной церкви, ведет аскетичный образ жизни и помогает всем вокруг. В эту тишину вторгаются тени его прошлого. Герасим оказывается не тем, за кого себя выдает….

Фото: Пресс-служба

Снять полнометражный фильм с церковной тематикой решился молодой режиссер Ростислав Мусаев: Когда мне только предложили этот сценарий, я им заинтересовался по той причине, что в моем роду есть священники, и даже я должен был поступить в духовную семинарию. Пока я с этим не спешу, поскольку до их пор не чувствую, что готов. Тем не менее, знаю изнутри всю церковную жизнь, и надеюсь, что смогу максимально этично и честно показать зрителям историю о верующем человеке.

Фото: Пресс-служба

История Герасима во многом пересекается с судьбой болгарского филантропа Добре Добрева, известного как Святой из Байлово. Во время второй мировой войны он полностью потерял слух. Сейчас 102-летний Дедушка Добре живет на территории церкви "Святых Кирилла и Мефодия в родном селе Байлово и весь свой скудный доход отдает на восстановление болгарских храмов. Он собрал порядка 44000 долларов.

На площадке не обошлось и без приключений: в один из дней актриса Лукерья Ильяшенко попала в аварию, добираясь на съемочную площадку в Подмосковье. С места аварии Лукерью увозили продюсеры.

Еще одну историю вспомнил режиссер фильма, Ростислав Мусаев: "По сюжету наш главный герой Герасим пишет иконы. Мы снимали общие планы, и в один из крайних съемочных дней должны были снимать крупные планы. Утром, приехав на площадку, я стал искать икону. Не найдя ее нигде, я подхожу к художнику с просьбой принести икону, которая сейчас должна быть в кадре. Пауза. О смотрит на меня и говорит: а у меня ее нет. Я: ну как нет, когда неделю назад мы ее снимали? На что он отвечает: Вы ею не интересовались, и я ее распилил на кровать. Немая сцена. Смех. Потом он сделал новую, но этот момент мы не забудем еще долго".

21 марта 2017, 13:13
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 марта 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге пройдут "Недели Испании"

Два знаменитых исторических отеля предложат гостям специальное дегустационное меню

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 марта 2017
просмотры: 123

В Москве наградят почетной премией успешных женщин

Церемония вручения премии CHARMOUS обещает стать самым стильным светским событием весны

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 марта 2017
просмотры: 123

Школьники России по-честному оценят отечественных звезд

Дети по всей стране смогут выбрать своих кумиров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 марта 2017
просмотры: 123

Концерт группы "АукцЫон" состоится в Москве

Прозвучат как новые, так и старые песни

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 марта 2017
просмотры: 123

В Сочи наградили лучшие компании

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest

Фестиваль откроет публике новые имена в российской музыке

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

Канал ТВ-3 установил рекорд

Так хорошо программы и сериалы канала давно не смотрели

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

Горан Брегович возвращается в Москву

Артист выступит с единственным концертом в клубе Yotaspace

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"

Это праздник для влюбленных в жизнь, красоту и искусство

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет вручение премии "Cобытие года"

В этом году награды будут определяться в 30 номинациях

567

загрузить ещё

Политика

Кто стоит за убийством Вороненкова
Союз с продажным Киевом развалит НАТО
Почему Трамп водит за нос Порошенко
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Шоу-бизнес

Бородина волнуется за больную дочь
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Садальский назвал причины убийства Вороненкова

Проишествия

Вороненков шел к Пономареву перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Страшные фото и видео с места убийства Вороненкова
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Главные ошибки при уходе за зубами
Чем запомнилась умершая звезда "Мэри Поппинс"
Райан Гослинг объяснил свой неуместный смех на "Оскаре"
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту

Голливудские актеры пытаются наладить отношения
Шоу-бизнес

Счастье Тарасова и Костенко под угрозой

Говорят, футболист бросит новую возлюбленную, как и бывших жен
Здоровье

Назван признак скорой смерти человека

Ученые из Швеции выделили главную особенность уходящих из жизни людей
Шоу-бизнес

Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку

Ущерб от отказа транслировать "Евровидение" оценивается в миллионы

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
Странный наряд оголил дочь Юдашкина

Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)

Регионы

Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
Девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю (видео)
В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
Дети написали сочинение про Бузову
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru