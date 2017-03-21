В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"
Фильм рассказывает о немом бездомном, который за свою особенность получил прозвище Герасим. Он служит в сторожке возле провинциальной церкви, ведет аскетичный образ жизни и помогает всем вокруг. В эту тишину вторгаются тени его прошлого. Герасим оказывается не тем, за кого себя выдает….
Снять полнометражный фильм с церковной тематикой решился молодой режиссер Ростислав Мусаев: Когда мне только предложили этот сценарий, я им заинтересовался по той причине, что в моем роду есть священники, и даже я должен был поступить в духовную семинарию. Пока я с этим не спешу, поскольку до их пор не чувствую, что готов. Тем не менее, знаю изнутри всю церковную жизнь, и надеюсь, что смогу максимально этично и честно показать зрителям историю о верующем человеке.
История Герасима во многом пересекается с судьбой болгарского филантропа Добре Добрева, известного как Святой из Байлово. Во время второй мировой войны он полностью потерял слух. Сейчас 102-летний Дедушка Добре живет на территории церкви "Святых Кирилла и Мефодия в родном селе Байлово и весь свой скудный доход отдает на восстановление болгарских храмов. Он собрал порядка 44000 долларов.
На площадке не обошлось и без приключений: в один из дней актриса Лукерья Ильяшенко попала в аварию, добираясь на съемочную площадку в Подмосковье. С места аварии Лукерью увозили продюсеры.
Еще одну историю вспомнил режиссер фильма, Ростислав Мусаев: "По сюжету наш главный герой Герасим пишет иконы. Мы снимали общие планы, и в один из крайних съемочных дней должны были снимать крупные планы. Утром, приехав на площадку, я стал искать икону. Не найдя ее нигде, я подхожу к художнику с просьбой принести икону, которая сейчас должна быть в кадре. Пауза. О смотрит на меня и говорит: а у меня ее нет. Я: ну как нет, когда неделю назад мы ее снимали? На что он отвечает: Вы ею не интересовались, и я ее распилил на кровать. Немая сцена. Смех. Потом он сделал новую, но этот момент мы не забудем еще долго".
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