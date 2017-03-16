В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest

30 марта 2017 года состоится открытие 4 сезона EMPORIO MUSIC FEST. Четвертый год подряд лидер и основатель группы A’STUDIO Байгали Серкебаев находит по всей стране и ближнему зарубежью новые имена и новую музыку.

EMPORIO MUSIC FEST – фестиваль-конкурс актуальной мультиформатной музыки. Отцом-основателем фестиваля и авторитетом для молодых музыкантов выступает лидер группы A’STUDIO, пианист, композитор, аранжировщик Байгали Серкебаев.

"Главная задача фестиваля – показать новые имена в российской музыке. Я уверен, что нет плохих стилей в музыке, есть хорошие музыканты и их у нас в стране очень много! Поэтому уже много лет мы вместе с моими звездными друзьями ищем таланты по всей стране и главное их находим!", – говорит он.

Emporio Music Fest за эти годы стал серьезной стартовой площадкой и трамплином для многих талантливых музыкантов, подарив им путевку в жизнь. В рамках Emporio Music Fest дебютировали артисты, которые в дальнейшем ярко заявили о себе на сцене: Mark Evich покоряет джазовые клубы Нью-Йорка; Сева Ханагян победил в проекте X-Factor (Украина); Константин Работов, Денис Соколов, Саша Захарик стали участниками фестиваля "Новая волна"; группа Kamerger, Ms. Sounday, Music Hayk, Quintenza, Саид Ибрагимов, IYULINA – финалисты "Главной сцены" телеканала Россия; Илья Киреев, Ваня Чебанов, Роман Кошкаров, Егор Сесарев, Настя Крашевская – популярные и востребованные участники шоу "Голос" 1 канала.

Об удивительных музыкальных находках фестиваля давно перешептываются музыканты и продюсеры шоу-бизнеса, а об атмосфере, которая царит в музыкальном доме Байгали в Тверском-Ямском переулке – Emporio cafe, ходят легенды среди самой продвинутой музыкальной тусовки столицы.

На каждом концерте члены жюри EMPORIO MUSIC FEST признаются в любви к фестивалю и его основателю. Благодарят Байгали Серкебаева за праздник души и слуха, который он устраивает для всех ценителей хорошей музыки. Продюсеры и музыканты единогласно признают, что каждый четверг приходят сюда за очередной дозой музыкального удовольствия. А самое главное за музыкой, созвучной сердцу, которую мало где можно услышать живьем.

В этом году в жюри конкурса войдут: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Алсу, Ани Лорак, Тимур Родригез, Антон Беляев, Тина Кузнецова, Юрий Усачев, Татьяна Шаманина, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Игорь Саруханов и другие, во главе с бессменным председателем Байгали Серкебаевым.

Торжественное открытие фестиваля – 30 марта. Конкурсные дни – 13 и 27 апреля, 11 и 25 мая. Финал – 8 июня.

