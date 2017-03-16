Горан Брегович возвращается в Москву
Горан Брегович известен как некогда любимый композитор Эмира Кустурицы, написавший музыку к "Времени цыган", "Аризонской мечте" и "Андерграунду" и песни, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь избранные фрагменты 40-летней карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего Wedding and Funerals Orchestra имени себя.
Живя то в Париже, где обосновалась его семья, то в Белграде, где базируются многие из его постоянных аккомпаниаторов, Брегович давно и охотно колесит по миру, добравшись в последние годы аж до Новой Зеландии с Гонконгом. Исправно навещает маэстро и исторически неравнодушную к нему Россию – в стенах YOTASPACE его оркестр выступит в пятый раз за пять лет.
Начало концерта в 20:00.
Вход: 1800 руб.
VIP: 4000-9000 руб.
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