Горан Брегович возвращается в Москву

Любимый композитор Эмира Кустурицы Горан Брегович снова приезжает в Москву. Артист выступит с единственным концертом в клубе Yotaspace 24 марта.

Горан Брегович известен как некогда любимый композитор Эмира Кустурицы, написавший музыку к "Времени цыган", "Аризонской мечте" и "Андерграунду" и песни, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь избранные фрагменты 40-летней карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего Wedding and Funerals Orchestra имени себя.



Живя то в Париже, где обосновалась его семья, то в Белграде, где базируются многие из его постоянных аккомпаниаторов, Брегович давно и охотно колесит по миру, добравшись в последние годы аж до Новой Зеландии с Гонконгом. Исправно навещает маэстро и исторически неравнодушную к нему Россию – в стенах YOTASPACE его оркестр выступит в пятый раз за пять лет.

Начало концерта в 20:00.

Вход: 1800 руб.

VIP: 4000-9000 руб.