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Пресс-релизы

Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти

Фото: пресс-служба
16 декабря 2017 года в усадьбе А.К.Поливанова, расположенной в Денежном переулке, состоится премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07". 
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Спектакль "Дом 19|07" откроет для москвичей новое театральное пространство. Главный дом усадьбы А.К. Поливанова – старинный особняк в самом центре столицы, памятник архитектуры начала XIX века, один из редких  образцов деревянного ампира. Построенный в 1812 году архитектором А.Г.Григорьевым, он пережил два пожара, и долгое время находился в аварийном состоянии. После реставрации пространство особняка впервые будет открыто для широкой публики. Инициатором и создателем данного проекта выступил Региональный общественный фонд социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия в рамках реализации задачи по восстановлению, сохранению и популяризации объектов архитектурного наследия.

Фото: пресс-служба

Президент фонда Наталья Залюбовская: “Особняк за свою двухвековую историю не раз подвергался пожарам. Основной задачей реставраторов было сохранение не только внешнего вида дома, но и всех внутренних помещений. В частности, в случайно обнаруженном подвале под завалами была найдена разбитая дверь с медной ручкой. По ее образцу на заказ были отлиты все медные ручки в здании. Лепнину в центральной комнате восстанавливали специалисты, работавшие над воссозданием Храма Христа Спасителя. Проведение цветовой экспертизы внешних и внутренних стен дома помогло установить первоначальный вид здания и интерьера.”

В названии спектакля заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 – 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев. Дом является местом событий и хранителем тайн его героев. Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве объединит 8 героев дома и 51 зрителя. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью. Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий.

Фото: пресс-служба

Организаторы подчеркивают, что “Дом 19|07” – это не обычный спектакль, а театральный сериал. С одной стороны, иммерсивный формат предполагает определенную фрагментарность просмотра, в зависимости от того, в какой из трех путешествующих по дому групп окажется зритель. С другой стороны, открытый финал заставит ждать продолжения истории.

Сценарист и режиссер Агата Вавилова, знакомая московским театралам по работе с театральной компанией Stage Entertainment, при написании сценария вдохновлялась историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом Доме. Во время реставрации усадьбы историю о его существовании  поведали жители арбатских переулков. "Все известные мне иммерсивные постановки, – рассказывает Агата Вавилова, – имеют в основе классический литературный источник. Мы с командой практически поселились в усадьбе, и вся история была написана в этих залах. Порой казалось, что сами стены нашептывают нам сюжет".

Фото: пресс-служба 

В ролях заняты артисты, известные своей блестящей игрой в проектах компании Stage Entertainment: заслуженный артист России Вячеслав Штыпс, Петр Таренков-Нарышкин, Андрей Школдыченко, Рустим Бахтияров, Сергей Сорокин, Валерия Мигалина, Евгений Скочин и другие.

Стоимость билетов: 6000 руб.
Адрес: Денежный переулок, 9/6.

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