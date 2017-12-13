Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти
Спектакль "Дом 19|07" откроет для москвичей новое театральное пространство. Главный дом усадьбы А.К. Поливанова – старинный особняк в самом центре столицы, памятник архитектуры начала XIX века, один из редких образцов деревянного ампира. Построенный в 1812 году архитектором А.Г.Григорьевым, он пережил два пожара, и долгое время находился в аварийном состоянии. После реставрации пространство особняка впервые будет открыто для широкой публики. Инициатором и создателем данного проекта выступил Региональный общественный фонд социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия в рамках реализации задачи по восстановлению, сохранению и популяризации объектов архитектурного наследия.
Президент фонда Наталья Залюбовская: “Особняк за свою двухвековую историю не раз подвергался пожарам. Основной задачей реставраторов было сохранение не только внешнего вида дома, но и всех внутренних помещений. В частности, в случайно обнаруженном подвале под завалами была найдена разбитая дверь с медной ручкой. По ее образцу на заказ были отлиты все медные ручки в здании. Лепнину в центральной комнате восстанавливали специалисты, работавшие над воссозданием Храма Христа Спасителя. Проведение цветовой экспертизы внешних и внутренних стен дома помогло установить первоначальный вид здания и интерьера.”
В названии спектакля заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 – 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев. Дом является местом событий и хранителем тайн его героев. Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве объединит 8 героев дома и 51 зрителя. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью. Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий.
Организаторы подчеркивают, что “Дом 19|07” – это не обычный спектакль, а театральный сериал. С одной стороны, иммерсивный формат предполагает определенную фрагментарность просмотра, в зависимости от того, в какой из трех путешествующих по дому групп окажется зритель. С другой стороны, открытый финал заставит ждать продолжения истории.
Сценарист и режиссер Агата Вавилова, знакомая московским театралам по работе с театральной компанией Stage Entertainment, при написании сценария вдохновлялась историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом Доме. Во время реставрации усадьбы историю о его существовании поведали жители арбатских переулков. "Все известные мне иммерсивные постановки, – рассказывает Агата Вавилова, – имеют в основе классический литературный источник. Мы с командой практически поселились в усадьбе, и вся история была написана в этих залах. Порой казалось, что сами стены нашептывают нам сюжет".
В ролях заняты артисты, известные своей блестящей игрой в проектах компании Stage Entertainment: заслуженный артист России Вячеслав Штыпс, Петр Таренков-Нарышкин, Андрей Школдыченко, Рустим Бахтияров, Сергей Сорокин, Валерия Мигалина, Евгений Скочин и другие.
Стоимость билетов: 6000 руб.
Адрес: Денежный переулок, 9/6.
За 25 лет P&G инвестировала $30 млн в экологическую модернизацию российских заводов компании
Волшебные музыкальные представления для детей будут идти до 5 января
Дискуссия состоялась па площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"
На ВДНХ накормили 27 тысяч человек
Мультижанровое шоу зарядит потрясающими эмоциями и праздничным настроением
В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира
Крупнейшая киностудия Европы вновь приглашает зрителей на "Киноелку"
Новый спектакль рассчитан на всех жителей Земли
Данное мероприятие уже стало площадкой для конструктивного диалога между российскими компаниями
Гостей ожидает погружение в самые радостные праздничные традиции наших предков
Их отношения продержались три года
Поклонники не узнали популярную певицу
На родине певца разгорается чудовищный скандал
Марина Тристановна выла от боли и материла зятя