Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
Группа готовит самое масштабное шоу в истории коллектива, с участием специальных гостей, стадионным светом, звуком и уникальным видеорядом.
"Основой концерта станет именно альбом "Шаг Вдох", – говорит фронтмен группы Александр Красовицкий. – Когда мы с парнями начали репетировать эти песни, вдруг поняли, что на самом деле альбом ни разу музыкально не устарел, он актуален. И это особенно радостно, поскольку говорит о том, что музыка получилась вне стиля, вне моды и отчасти вне времени. Но это не значит, что не стоит ждать других композиций. Конечно, помимо треков с альбома "Шаг Вдох", мы сыграем в Stadium всё лучшее, что у нас есть на сегодняшний день".
Animal ДжаZ – признанный флагман отечественной альтернативной сцены, обладатели двух премий RAMP и двух премий "Чартова Дюжина". Без их участия не обходится ни один крупнейший рок-фестиваль страны, от НАШЕствия до KUBANA. За свою 16-летнюю историю группа успела сыграть на одной сцене с Linkin Park и Red Hot Chili Peppers, Garbage и The Rasmus, Clawfinger и Rollins Band. Песни Animal ДжаZ можно встретить во всех крупнейших чартах страны – от "Чартовой Дюжины" НАШЕго радио до "Русской десятки" MTV. Столь же широк и перечень артистов, с которыми Animal ДЖаZ записывали дуэты – МакSим и Влади (Каста), Сергей Шнуров и Amatory. На сегодняшний день именно Animal ДжаZ, будучи равноудаленными как от традиционного "русского рока", так и от модных инди-течений, являются живым воплощением успеха независимой музыки в России.
3 декабря в 19:00
Клуб "Stadium", Москва.
Ленинградский пр-т, д. 80 корп. 17.
Возрастное ограничение 16+
Билеты от 1000 рублей.
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