Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке

Международная выставка-продажа "Восточная коллекция" пройдет в ТВК "Тишинка" 16-19 ноября. Гостей ждет красочный ориентальный базар и насыщенная программа мероприятий, позволяющая поближе познакомиться с богатой культурой и многообразными традициями стран Востока.

Ярмарка станет настоящим раем для ценителей ориентальных редкостей. Здесь будут представлены предметы декора и интерьера, текстильные изделия, сувениры и амулеты ручной работы, а также парфюмерия и продукты из Индии, Китая, Японии, Азербайджана и Турции. Погрузиться в чарующую атмосферу восточной сказки позволят экспозиции галерей "Восток" и "SamArt", выставляющих старинную мебель, ковры, произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Ни одна модница не сможет пройти мимо коллекции браслетов из магических бусин Дзи и изящных ювелирных украшений с полудрагоценными камнями. А вообще, "Восточная коллекция" позволит каждому найти сувенир или подарок по вкусу и по приемлемой цене, ведь здесь, как на настоящем базаре, разрешено торговаться.

В дни выставки можно посетить китайскую чайную церемонию с бесплатной дегустацией редких сортов чая, послушать традиционную восточную поэзию на оригинальных языках, насладиться экзотическими танцами в изысканном музыкальном сопровождении, преобразиться с помощью арабского и индийского макияжа и получить консультацию профессионального таролога. Каждый желающий сможет приобщиться к искусству мехенди, освоить технику берлинго-темари, создать картину в стиле гохуа или сделать собственный талисман из фольги, полимерной глины, фетра или фоамирана.

На стенде Института стран Востока ежедневно будут проводиться мастер-классы по изготовлению фигурок-оригами, а также занятия по китайской, арабской, японской и корейской каллиграфии. А в уютных уголках восточного базара истинным гурманам представится возможность научиться варить чай на живом огне, печь тибетские лепешки, мастерски готовить сладкий плов, шаверму или армянскую долму.

Выставка-продажа "Восточная коллекция" – ваш шанс совершить увлекательное путешествие в волшебный мир Востока и насладиться его невероятной роскошью и великолепием. Стоимость посещения: от 150 рублей, многодетные семьи и дети до 14 лет – бесплатно.