В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов

28 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), официальный партнер – Авиакомпания NordStar. Организатор Чемпионата 2017 – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Турнир станет настоящим осенним подарком всем ценителям хореографического искусства. С момента предыдущего Чемпионата мира по стандарту, который организовывал Российский танцевальный союз, прошло четыре года. И вот снова встреча в Кремле с лучшими в мире танцорами европейской программы. Этого события с нетерпением ждут не только зрители и организаторы, к нему особенно тщательно готовятся спортсмены.

За четыре года, прошедшие с момента проведения предыдущего чемпионата мира в Кремле по этому виду танцевального спорта, в элите стандарта больших перестановок не произошло. Первые строчки мирового рейтинга по-прежнему занимают Арунас Бижокас с Катюшей Демидовой и дуэт Виктора Фанга и Анастасии Муравьевой. И хотя оба дуэта представляют сейчас США, россиянам будет особенно приятно посмотреть на их выступления, так как и в одной, и в другой паре присутствуют прекрасные представительницы российской школы танца, что, по мнению экспертов, во многом и определяет успешность этих дуэтов.

Вместе с ними будут бороться за выход из полуфинала пары из Великобритании, Германии и Италии. Организаторы надеются, что российские пары тоже навяжут борьбу претендентам на финал, и зрители в Кремле смогут увидеть своих любимцев в заключительной части турнира, а может даже поприветствовать их на пьедестале почета. Но как бы не сложилась ситуация в финале, и кто бы не оказался обладателем медалей чемпионата, турнир будет интересным ярким, азартным и невероятно красивым, ведь по меткому выражению Станислава Попова, европейская программа – квинтэссенция бального танца.

Еще одним элементом соревновательной части танцевального события станет не менее красочный турнир — Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей. Латину наши зрители очень любят, и организаторы решили им подарить возможность в один день приобщиться сразу к двум таким разным и таким красивым направлениям танцевального спорта, как классический, спокойный, элегантный европейский танец и страстная, эмоциональная, стремительная латина. Шквал эмоций и азарта гарантирован в обоих турнирах, ведь соревноваться будут сильнейшие.

На приглашения Станислава Попова выступить в развлекательной части вечера с шоу-программами всегда с огромным удовольствием откликаются выдающиеся танцоры, блиставшие на паркетах в самых разных танцевальных стилях. На этот раз в качестве такого приглашенного мастера выступит Франко Формико. Кто будет танцевать с ним в дуэте – отдельный сюрприз для публики. Будут и другие не менее именитые гости, среди которых как представители российской школы танца, так и исполнители из зарубежных стран.