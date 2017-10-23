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Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале

Юрий Колокольников сыграл Маяковского. Фото: пресс-служба фестиваля TERRITORIЯ
В феврале зрителям будет представлена картина Александра Шейна "ВМАЯКОВСКИЙ". Фильм будет показан в необычном формате – в Государственной Третьяковской галерее откроется мультимедийный экспозиционный проект "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ" – перемещенное в реальность иллюзорное пространство архива и фильма, где зритель сможет совершить путешествие по Маяковскому (человеку и фильму). Другими словами, зрителю предлагается не только зрелище, но, прежде всего, экзистенциальный опыт.
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Напомним, что предпремьерный показ фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоялся в Театре Наций в рамках открытия XII Международного фестиваля современного искусства TERRITORIЯ. Закрытый показ прошёл при поддержке легендарного армянского коньяка АРАРАТ, который традиционно отвечает за праздничную атмосферу самых значимых театральных событий.

Режиссер фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" Александр Шейн. Фото: пресс-служба фестиваля TERRITORIЯ

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" – это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Философ Борис Гройс о картине "ВМАЯКОВСКИЙ": "В фильме Александра Шейна убедительно показана драма одиночества поэта внутри ситуации социального успеха. Фильм этот не только о Маяковском, но скорее о парадигматической судьбе поэта и художника в эпоху культурных и социальных разломов".

Чулпан Хаматова сыграла Лилю Брик. Фото: пресс-служба фестиваля TERRITORIЯ

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" – центральная часть междисциплинарного проекта "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ", который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX—XXI веков.

В рамках проекта уже вышли документальный фильм "Тимур Новиков. Ноль объект" (2014: участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 10 в Санкт-Петербурге), фильм-танец "Лаканично" (2016; участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 11 в Цюрихе), выставка "Передаем сигналы точного времени" (2017, ЦСИ "Винзавод"), а также осуществляется выпуск международного междисциплинарного периодического издания – газеты "Aperto" (с 2016; на русском и английском языках).


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