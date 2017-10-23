Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале

В феврале зрителям будет представлена картина Александра Шейна "ВМАЯКОВСКИЙ". Фильм будет показан в необычном формате – в Государственной Третьяковской галерее откроется мультимедийный экспозиционный проект "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ" – перемещенное в реальность иллюзорное пространство архива и фильма, где зритель сможет совершить путешествие по Маяковскому (человеку и фильму). Другими словами, зрителю предлагается не только зрелище, но, прежде всего, экзистенциальный опыт.

Напомним, что предпремьерный показ фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоялся в Театре Наций в рамках открытия XII Международного фестиваля современного искусства TERRITORIЯ. Закрытый показ прошёл при поддержке легендарного армянского коньяка АРАРАТ, который традиционно отвечает за праздничную атмосферу самых значимых театральных событий.

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" – это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных "рыцарей Революции", провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя В МАЯКОВСКОГО, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Философ Борис Гройс о картине "ВМАЯКОВСКИЙ": "В фильме Александра Шейна убедительно показана драма одиночества поэта внутри ситуации социального успеха. Фильм этот не только о Маяковском, но скорее о парадигматической судьбе поэта и художника в эпоху культурных и социальных разломов".

Фильм "ВМАЯКОВСКИЙ" – центральная часть междисциплинарного проекта "АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ", который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX—XXI веков.



В рамках проекта уже вышли документальный фильм "Тимур Новиков. Ноль объект" (2014: участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 10 в Санкт-Петербурге), фильм-танец "Лаканично" (2016; участник основной программы Европейской биеннале современного искусства Manifesta 11 в Цюрихе), выставка "Передаем сигналы точного времени" (2017, ЦСИ "Винзавод"), а также осуществляется выпуск международного междисциплинарного периодического издания – газеты "Aperto" (с 2016; на русском и английском языках).



