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Пресс-релизы

Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды

Фото: пресс-служба
В самом сердце столицы, в ТРЦ Афимолл Сити, с успехом прошли отборочные туры первого телевизионного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Ты – звезда".
прочитано 690 раз

Каждый день, помимо постоянных членов жюри, выбирали лучших исполнителей звездные гости и профессионалы своего дела: Анастасия Стоцкая, Сергей Зверев, Диана Гурцкая, Прохор Шаляпин, Елена Максимова, Анжелика Агурбаш, Согдиана и другие. Ведущим мероприятия был шоумен Дмитрий Писарев.

По итогам отборочных туров, жюри определило 16 финалистов, которые получили ценные призы от партнеров мероприятия и возможность выступить на Гранд-финале конкурса 27 ноября в одном из лучших концертных залов Москвы.

Сергей Зверев (в центре). Фото: пресс-служба

Восемь победителей в этот раз выберут зрители. В течение 10 дней проголосуй за понравишегося исполнителя на официальном сайте конкурса. Самого талантливого и удачливого участника ждёт гран-при конкурса – сертификат на 10 000 долларов от продюсерского центра и возможность записать дуэт с настоящей звездой.

Прохор Шаляпин и Анастасия Стоцкая. Фото: пресс-служба

Конкурс молодых исполнителей "Ты – звезда" был создан продюсерским центром Алексея Малахова, чтобы открыть новые имена и дать возможность талантливым артистам проявить себя. Идея его проведения принадлежит оперной певице Олесе Лагутиной и известному композитору Алексею Малахову, которые выступили продюсерами проекта и бессменными членами жюри.

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