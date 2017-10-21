В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Воскресенье 22 октября
Лента новостей
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia хором пели с Бузовой
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
15:46
В Ростове-на-Дону загорелся рынок (фото)
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
14:10
Черные риэлторы забили ломом известного певца
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
12:53
Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой
12:22
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
11:55
Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
11:34
Располневшая на 40 кг клиентка накричала на звезду "Битвы экстрасенсов"
11:11
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
10:44
Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку (видео)
10:26
Шукшина в шоке от скандала с сыном
10:19
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
18:37
Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение
18:05
Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью
17:23
В Москве тигр напал на работницу цирка
17:11
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
17:02
Родители наплевали на несчастье звезды "Дома-2"
16:48
Чумаков расплакался после криков Кудрявцевой
16:24
Машинист спас упавшего на рельсы московского метро иностранца
16:19
"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы
16:01
Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
15:35
В Москве выпал первый снег
15:21
Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка
15:08
На востоке Москвы может появиться новая линия метро
14:51
Лободу в "голом" платье подняли на смех
14:35
Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"
13:55
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана
13:47
В России трансгендер сменил пол без операции
13:27
Марьянова перед смертью вынесли из клиники
12:43
Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
12:18
В подъезде на юге Москвы найдено тело мужчины
11:49
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
11:28
Где вкусно поесть озорному гуляке
11:15
Под Москвой пьяный пассажир напал на водителя автобуса
11:02
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
10:28
Больная Бузова ужаснула видом
10:01
На востоке Москвы пассажиры ограбили таксиста
21:55
Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью
21:43
Больной раком Хворостовский прервал молчание
21:39
Убитая горем супруга Руссо узнала о разводе из шоу
21:23
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)
21:09
Кто подставил жену Джигарханяна
21:06
На Савеловском направлении встали электрички
20:54
Как живет внучка Третьяка
20:39
Создано лекарство от любого типа раковой опухоли
20:37
Пьяные приезжие зверски избили москвичку на улице у театра
20:17
Где и когда москвичам посмотреть звездопад Орионид
20:03
Раскрыта главная тайна пришельцев
19:37
Миллионам компьютеров Apple грозит опасность
19:26
У известной певицы украли очки и кошельки на $50 тысяч
19:07
Страшные подробности последних часов жизни Марьянова
18:54
"Единая Россия" окажет правовую помощь детям
18:36
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали люди
18:31
Шурыгина сделала скорбное для России заявление
18:22
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
18:18
Беременной Рапунцель жестоко врезали после возвращения на "Дом-2"
18:15
В Сбербанке призвали россиян работать по 18 часов в сутки
17:59
Совет на выходные
17:51
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
17:42
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11
17:41
БДСМ-вечеринка известной певицы попала на видео
17:25
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
17:02
Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
16:58
Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские
16:47
Киев терроризирует бывшего мужа Максаковой
16:33
Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу
16:24
Назван простой способ продлить жизнь при раке
16:07
Жена Караченцова держится из последних сил
15:53
Янукович лишил Поклонскую гражданства
15:48
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
15:46
"Транснефть" продолжает борьбу за свои права в суде
15:37
Бородина рассказала о болезни дочери и операции
15:25
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
15:07
Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
14:56
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
14:53
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
14:52
В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу
14:43
Украина оставила Поклонской гражданство
14:38
Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой
14:17
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
14:16
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
14:11
В крови покойного Марьянова нашли алкоголь
13:57
Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
13:33
Реновация сократит очередь на жилье
13:30
Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера
13:24
Главный маг страны ушел под лед
13:18
Актер Лундгрен: Путин крутой
13:18
Иностранные архитекторы помогут реновации
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Больная Бузова ужаснула видом
Пресс-релизы

В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов

Фото: GLOBAL LOOK press
В Москве при содействии Российской ассоциации иллюзионистов пройдет вручение Премии TRiCK – первой в России ежегодной телевизионной награды для фокусников и трикстеров. На кону 500 000 рублей, возможность сделать собственное телешоу и множество других призов.
прочитано 102 раза

Иллюзионисты и трюкачи, трикстеры и исследователи тонкостей восприятия, артисты и любители: претендовать на Премию TRiCK могут все, кто проверяет на прочность границы реальности и заставляет людей поверить в невозможное. 

Стать обладателем Гран-при (полмиллиона рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное – возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо продемонстрировать свой талант, опубликовав видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнив заявку на сайте Премии.

Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.

Фото: trickawards.ru

Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный ПрезидентМеждународной Федерации Сообществ Фокусников (FISM) – Эрик Эсвин (Нидерланды), Президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Екатерина Медведева, Главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.

Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии, Германии. Остальным желающим стоит поторопиться – заявки принимаются до 25 октября.

21 октября 2017, 10:22
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 октября 2017
просмотры: 123

В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В программе 80 показов нового сезона

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 октября 2017
просмотры: 123

Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве

Из-за наплыва посетителей выставка Пабло Пикассо в Altmans Gallery закроется на две недели позже

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 октября 2017
просмотры: 123

Иван Дорн и Ёлка бьются за "Лучшего исполнителя"

Телеканал MTV Россия продолжает знакомить зрителей с новым и лучшим из творчества номинантов ежегодной премии MTV EMA

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 октября 2017
просмотры: 123

30 девушек России и стран СНГ в погоне за миллионом

Отбор участниц осуществлялся путем интернет-голосования

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 октября 2017
просмотры: 123

Финалистка "Голоса" даст большой сольный концерт в Кремле

Анастасию Спиридонову называют русской Тиной Тернер

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 октября 2017
просмотры: 123

Эвелина Бледанс покажет смертельный номер в цирке

Актрисе пришлось перебороть свой страх

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 октября 2017
просмотры: 123

Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве

В программе XVI Фестиваля музыка Индии и России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"

Награды были присуждены лучшим разработкам, товарам и услугам

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце

Певец побывал с гастролями в 41 стране мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 октября 2017
просмотры: 123

"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра

Зрители смогут погрузиться в чарующий мир симфонической музыки во время просмотра

567

загрузить ещё

Политика

К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной

Проишествия

В Москве избили вице-мисс России
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"
Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук

Певец дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Шукшина в шоке от скандала с сыном

Актриса отметила, что все обвинения могут быть лишь домыслами со стороны невесты молодого человека
Регионы

Черные риэлторы забили ломом известного певца

Тело солиста группы "Джига Подождет" преступники закопали на сопке Холодильник во Владивостоке
Шоу-бизнес

Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности

Участница телестройки не смогла сдержать эмоций в кабинете врача

Гороскоп

Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики

Фоторепортажи

Гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia хором пели с Бузовой
Михалкова поддержала больного Зайцева
Медведева показала страсть на льду
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Черные риэлторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru