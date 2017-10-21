В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов

В Москве при содействии Российской ассоциации иллюзионистов пройдет вручение Премии TRiCK – первой в России ежегодной телевизионной награды для фокусников и трикстеров. На кону 500 000 рублей, возможность сделать собственное телешоу и множество других призов.

Иллюзионисты и трюкачи, трикстеры и исследователи тонкостей восприятия, артисты и любители: претендовать на Премию TRiCK могут все, кто проверяет на прочность границы реальности и заставляет людей поверить в невозможное.

Стать обладателем Гран-при (полмиллиона рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное – возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо продемонстрировать свой талант, опубликовав видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнив заявку на сайте Премии.

Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.





Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный ПрезидентМеждународной Федерации Сообществ Фокусников (FISM) – Эрик Эсвин (Нидерланды), Президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Екатерина Медведева, Главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.

Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии, Германии. Остальным желающим стоит поторопиться – заявки принимаются до 25 октября.