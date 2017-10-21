В Москве пройдет отбор лучших иллюзионистов
Иллюзионисты и трюкачи, трикстеры и исследователи тонкостей восприятия, артисты и любители: претендовать на Премию TRiCK могут все, кто проверяет на прочность границы реальности и заставляет людей поверить в невозможное.
Стать обладателем Гран-при (полмиллиона рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное – возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо продемонстрировать свой талант, опубликовав видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнив заявку на сайте Премии.
Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.
Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный ПрезидентМеждународной Федерации Сообществ Фокусников (FISM) – Эрик Эсвин (Нидерланды), Президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Екатерина Медведева, Главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.
Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии, Германии. Остальным желающим стоит поторопиться – заявки принимаются до 25 октября.
В программе 80 показов нового сезона
Из-за наплыва посетителей выставка Пабло Пикассо в Altmans Gallery закроется на две недели позже
Телеканал MTV Россия продолжает знакомить зрителей с новым и лучшим из творчества номинантов ежегодной премии MTV EMA
Отбор участниц осуществлялся путем интернет-голосования
Анастасию Спиридонову называют русской Тиной Тернер
Актрисе пришлось перебороть свой страх
В программе XVI Фестиваля музыка Индии и России
Награды были присуждены лучшим разработкам, товарам и услугам
Певец побывал с гастролями в 41 стране мира
Зрители смогут погрузиться в чарующий мир симфонической музыки во время просмотра
Певец дал откровенное интервью
Актриса отметила, что все обвинения могут быть лишь домыслами со стороны невесты молодого человека
Тело солиста группы "Джига Подождет" преступники закопали на сопке Холодильник во Владивостоке
Участница телестройки не смогла сдержать эмоций в кабинете врача