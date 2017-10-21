В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Неделю моды откроет коллективный показ народных художественных промыслов "Лен и кружево". 19 российских предприятий НХП, среди которых "Крестецкая строчка", "Вологодская кружевная фабрика", "Тарусская вышивка", "Елецкие кружева", "Карельские узоры", "Городецкая золотая вышивка", "Шуйская строчевышивальная фабрика" и другие, представят летнюю коллекцию льняных изделий в традиционном стиле. Совместный проект Минпромторга РФ и Национальной палаты моды объединит художественные промыслы регионов и продемонстрирует возможности российских производств. Основная идея – интеграция элементов народных художественных промыслов в современные образы и создание модной русской коллекции для промышленного производства. Проект даст старт масштабной программе внедрения паттернов НХП в fashion-пространство.
FASHION БАТЛ: 80 ПОКАЗОВ НОВОГО СЕЗОНА
В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, SAINT-TOKYO, Artem Shumov, Anastasia Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, Y U L I A NIKOLAEVA, Julia Dalakian, KETIone, MACH & MACH (Грузия), ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. В новом сезоне первую коллекцию Atelier B by Gala B представит стилист Гала Борзова. По традиции на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет Фестиваль детской моды.
1 ДЕНЬ И 20 НОВЫХ ИМЕН
26 октября площадка MBFW Russia переместится в Музей Москвы, где в течение дня будет представлено новое поколение московской моды. Выставка-презентация двадцати молодых московских дизайнеров и художников организована Музеем моды и Музеем Москвы при поддержке Департамента культуры г. Москвы. Напомним, что 4 сентября 2017 года директором московского Музея моды была назначена Оксана Федорова. На пресс-конференции, посвященной назначению, руководитель Департамента культуры г. Москвы, министр Правительства Москвы Александр Кибовский и Оксана Федорова обозначили поддержку молодых дизайнеров одним из приоритетов московского Музея моды.
FASHION-ПОКОЛЕНИЕ: ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Свои первые коллекции представят юные победители онлайн-конкурса "Fashion-поколение М", выбранные из более чем четырех тысяч участников со всей страны. Несколько месяцев под руководством наставников проекта – Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер – они создавали коллекции в модных домах. Результат совместной работы менторов и финалистов будет представлен на специальном показе нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПРОТИВ СПИДА"
Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Минздравом России проводят масштабную социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа". 10 fashion-дизайнеров, среди которых Artem Shumov, MB Presents Atelier B by Gala B, KONDAKOVA, KSENIASERAYA, N.LEGENDA, Saint-Tokyo, SENSUS COUTURE, YASYA MINOCHKINA, Anastasia Dokuchaeva, Julia Dalakian, создали уникальные образы в красных цветах, которыми откроют свои показы на MBFW Russia в "Манеже". Главная задача – привлечь широкое внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России.
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