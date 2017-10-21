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Ведущая компания по ремонту стартеров и генераторов расширяет сеть СТО

Фото: astarter.ru
Крупное сетевое предприятие "Вольтаж Сервис" открыло ещe две станции технического обслуживания в Калининградe. Теперь там работает восемь мастерских и пунктов приема, где можно отремонтировать или обменять вышедший из строя стартер или генератор.
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Постоянное расширение коммерческой географии стало ведущим вектором политики этой развитой компании. В результате на сегодняшний день мастерские этого бренда можно найти в Киеве и Перми, Новосибирске и Астане.

За динамичным развитием бизнеса стоит кропотливая грамотная организованная работа всех звеньев, каждое из которых специализируется на конкретном участке работы. Постоянное наличие качественных деталей, используемых при ремонте стартеров и генераторов, позволяет существенно ускорять процесс восстановления этих агрегатов.

Широкая линейка восстановленных устройств этой категории предоставляет возможность быстрого обмена неработающего изделия на работоспособный механизм. Все это в совокупности создает платформу для дальнейшего роста в условиях высокого спроса на ремонтные работы этого типа.

В качестве сопутствующих товаров и услуг компания предлагает владельцам фирменные бензонасосы, катушки зажигания, свечи, замену подшипников для ступиц и кондиционеров. Записаться на ремонт можно прямо на официальном сайте, что позволяет реально сэкономить время клиента.

Это предприятие работает на рынке с 2000 года, уверенно обходя своих конкурентов по всем знаковым позициям. Узкая специализация позволила мастерам накопить бесценный профессиональный опыт. Грамотная кадровая политика стала основой эффективной работы региональных коллективов, каждый из которых представляет собой слаженную команду настоящих профессионалов.

В ближайшем будущем компания рассчитывает увеличить сеть технических центров, осваивая такие крупные регионы как Урал и Забайкалье. В планы предприятия также входит расширение ассортимента реализуемых изделий фирменными запчастями, поставляемыми напрямую от представителей производителя.

Главный акцент будет сделан на крупные оптовые заказы с предоставлением таким покупателям особых льгот и преференций. Выходя на новый уровень известности и прибыльности, торговая марка "Вольтаж Сервис" установит новые стандарты качества и оперативности в области профессионального ремонта стартеров и генераторов. По материалам сайта astarter.ru.

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