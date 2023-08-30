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Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове
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В Домодедове после реконструкции открыли подстанцию "Пахра", способную обеспечить надежное электроснабжение более чем 1,4 миллионов жителей Подмосковья. Этот проект стал одним из самых масштабных в России за последние пять лет в области реконструкции электросетевых объектов – общие инвестиции превысили 17 миллиардов рублей, а мощность объекта увеличилась более чем вдвое.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя правительства Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин.

Михаил Мишустин подчеркнул важность проекта для обеспечения бесперебойной электроэнергией Москвы и Московской области.

«Речь идёт не только о сложном оборудовании, но и, что очень важно, о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления», – заявил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие инфраструктурные объекты, как «Пахра», заметно развивают всю Московскую агломерацию.

«Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом в прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов – газа, электричества, дорог», – прокомментировал Воробьев.

В свою очередь, Андрей Рюмин, генеральный директор «Россетей», подчеркнул, что подстанцию можно считать полностью новой и теперь она способна обеспечить надежное электроэнергетическое снабжение Домодедова, Подольска, Троицка, Чехова и Серпухова.

Андрей Воробьев и Михаил Мишустин дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедово. Фото: Антон Чернов

Важно отметить, что подстанция «Пахра» входит в состав Московского энергетического кольца, которое включает девять питающих центров, распределительный центр ТЭЦ-26 и сети электропередачи протяженностью 376 километров.

30 августа 2023, 19:35
Андрей Воробьев и Михаил Мишустин дали старт работы обновленной подстанции «Пахра» в Домодедово. Фото: Антон Чернов

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