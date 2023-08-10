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Четверг 10 августа

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Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Второй этап ремонта ям во дворах и внутриквартальных проездах проходит на территории Московской области. Работы осуществляются в 28 муниципалитетах, в том числе и городском округе Солнечногорск. В первую волну в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ Московской области, по всему региону уже восстановили 353 826 кв.км. дорожного покрытия.

«На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям. Сейчас в муниципалитете уже проходит вторая волна, и она будет более объемной: во дворах и проездах еще отремонтируют почти 20 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия. Сейчас работы уже завершены по следующим адресам: улица Баранова дом 37, улица Банковская дом 6 и 24, также улица Дзержинского дома 18 и 20. На улицах Прожекторная дом 9, Ленинградская дома 8 и 10, Красная дом 121 также выполнен ремонт в рамках второй волны. В общей сложности за два этапа уже отремонтировано 8,2 тысячи квадратных метров», – сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Фото: пресс-служба ГУСТа

В ГУСТ Подмосковья отмечают, что в рамках первой волны были приведены в порядок внутридворовые и внтуриквартальные проезды по следующим локациям: поселок Смирновка, д.7, 22, 24, 27, 28, 29, рабочий поселок Андреевка, д. 17, 18, 25А, 25Б, а также дворовая территория ЖК «Березки» в деревне Жуково.

10 августа 2023, 12:28
Фото: пресс-служба ГУСТа

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке. «Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина.

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона. "В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке.

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки. В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

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