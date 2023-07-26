Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона.



"В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлечённость, здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтёрством, и в разных других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим. Поэтому рад встрече", – поделился Воробьев.

Председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян выразил благодарность за благоустройство парка "Малаховское озеро" и предложил создать молодежный центр для проведения встреч и обсуждения проектов.

Губернатор Московской области поддержал идею и привел в пример уже действующее молодежное пространство в одном из парков в Королеве.

Там проводятся мастер-классы и мероприятия для молодежи. Благоустройство парков и территорий становится значимым для всех возрастных групп, создавая точки притяжения для жителей, – рассказала директор МЦ "Космос" и руководитель локального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья" Мария Масик.

В Московской области успешно привлекают гранты для развития молодежной политики. За последние годы региону удалось привлечь около 670 млн рублей на различные инициативы, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Представитель движения "Волонтеры Подмосковья" из Наро-Фоминска Егор Балев стал обладателем двух грантов на создание муралов с подмосковными героями и организацию культурного фестиваля, добавили в пресс-службе.

Губернатор Подмосковья, в свою очередь, подчеркнул приоритеты в привлечении грантов, включая волонтерскую работу в зоне СВО, программы по поддержке семей и детей, инициатив для ребят с ограниченными возможностями, проекты по экологии и помощь пожилым жителям региона.

Руководители ресурсных центров "Волонтеры Подмосковья" Екатерина Скорикова и Никита Ильичев рассказали губернатору о помощи на передовой. Волонтеры помогают возвращающимся участникам СВО с социализацией и трудоустройством.

Региональный штаб "Российских студенческих отрядов" занимается трудоустройством молодых людей в сферу благоустройства, обслуживания и сельское хозяйство. Создание платформы для поиска работы и взаимодействия с предприятиями находится в разработке штаба, рассказали его представители.

