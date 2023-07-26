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Среда 26 июля

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Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона.

"В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлечённость, здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтёрством, и в разных других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим. Поэтому рад встрече", – поделился Воробьев.

Председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян выразил благодарность за благоустройство парка "Малаховское озеро" и предложил создать молодежный центр для проведения встреч и обсуждения проектов.

Губернатор Московской области поддержал идею и привел в пример уже действующее молодежное пространство в одном из парков в Королеве.

Там проводятся мастер-классы и мероприятия для молодежи. Благоустройство парков и территорий становится значимым для всех возрастных групп, создавая точки притяжения для жителей, – рассказала директор МЦ "Космос" и руководитель локального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья" Мария Масик.

В Московской области успешно привлекают гранты для развития молодежной политики. За последние годы региону удалось привлечь около 670 млн рублей на различные инициативы, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Представитель движения "Волонтеры Подмосковья" из Наро-Фоминска Егор Балев стал обладателем двух грантов на создание муралов с подмосковными героями и организацию культурного фестиваля, добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев с руководителями молодежных организаций. Фото: Константин Семенец

Губернатор Подмосковья, в свою очередь, подчеркнул приоритеты в привлечении грантов, включая волонтерскую работу в зоне СВО, программы по поддержке семей и детей, инициатив для ребят с ограниченными возможностями, проекты по экологии и помощь пожилым жителям региона.

Руководители ресурсных центров "Волонтеры Подмосковья" Екатерина Скорикова и Никита Ильичев рассказали губернатору о помощи на передовой. Волонтеры помогают возвращающимся участникам СВО с социализацией и трудоустройством.

Региональный штаб "Российских студенческих отрядов" занимается трудоустройством молодых людей в сферу благоустройства, обслуживания и сельское хозяйство. Создание платформы для поиска работы и взаимодействия с предприятиями находится в разработке штаба, рассказали его представители.

26 июля 2023, 10:58
Андрей Воробьев с руководителями молодежных организаций. Фото: Константин Семенец

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки. В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо
В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области. Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия.

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей
В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей. "Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений.

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