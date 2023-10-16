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Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональный инвестпортал создает для малого и среднего бизнеса Подмосковья благоприятные условия для развития, дает доступ к индустриальным паркам, разным программам поддержки и дополнительной помощи.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной», – отметил Андрей Воробьёв.

Все эти меры можно получить онлайн, необходимости ходить по инстанциям больше нет, добавил Воробьев.

Важным шагом к развитию бизнеса стала промышленная ипотека, поддержанная президентом РФ. Московская область выступила пилотным регионом для этой программы.

Теперь предприниматели могут приобретать цеха и производственные помещения, не тратя время на поиск земли и строительство с нуля.

Воробьев также подчеркнул, что свежие инициативы привлекают новых инвесторов в Подмосковье и способствуют импортозамещению.

Напомним, что малый бизнес Подмосковья вносит ощутимый вклад в региональный бюджет. В 2023 году эта цифра составила 25% доходов всего триллионного бюджета. В следующем году, как ожидается, этот показатель увеличится.

16 октября 2023, 17:35
Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября
Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья". Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы
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Воробьев объявил о запуске сервиса по привлечению бизнеса в индустриальные парки Подмосковья

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Электронный сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" станет шестой цифровой мерой поддержки бизнеса, запущенной в регионе за последний год. Уже внедренные пять инноваций позволили создать в регионе 10 тысяч рабочих мест и привлечь более 57 миллиардов инвестиций. «Сегодня мы ещё раз поговорим о динамике малого и среднего бизнеса, а также о практических инструментах, которые позволят нам дальше видеть рост этой очень важной сферы, которая обеспечивает устойчивость экономики.

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