В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя. Женщина подумала, что ее муж в опасности.
По данным URA.ru, потерпевший в Ярсалинской тундре в чуме местных жителей распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с мужем обвиняемой, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. 29-летняя обвиняемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла им мужчине удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери на месте происшествия. Расследование уголовного дела завершено, передает URA.ru.