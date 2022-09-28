В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении

В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей. Сообщается, что мужчин подозревают в ограблении.
В полицию обратился 68-летний житель Новочеркасска, передает телеканал "360". По словам пенсионера, неизвестный выхватил у него телефон и убежал. Потерпевший попытался его догнать и оставил на площади свою сумку. В этот момент появился сообщник злоумышленника и вытащил из сумки два планшета. Нанесенный ущерб составил около 30 тысяч рублей, пишет "Царьград". Полицейские задержали подозреваемых. Организивано уголовное делопроизводство.