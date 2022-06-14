Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка

Получать ежегодную материальную прибавку в размере 15109 руб., а также другие полезные поощрения очень просто, если обладаешь добрым сердцем и живешь в Московской области. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", государство охотно поддерживает граждан, которые регулярно сдают кровь во благо человечества.
В регионе насчитывается 27 тысяч почетных доноров, со временем их становится все больше. Они могут получать льготные путевки в санатории, ходить на медицинские приемы без очереди, каждый год брать оплачиваемый отпуск в любой сезон. Отдельным лицам, как уточняет телеканал "360", компенсируют половину коммунальных расходов и предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте.