В Волгоградской области бывший ученик школы угрожал директору ножом

В городе Волжском бывший ученик ворвался в школу с ножом. Известно, что злоумышленник угрожал директору учебного заведения.
В результате случившегося было возбуждено уголовное дело. При инциденте никто не пострадал, отмечает RT.
В городе Волжском бывший ученик ворвался в школу с ножом. Известно, что злоумышленник угрожал директору учебного заведения.
В результате случившегося было возбуждено уголовное дело. При инциденте никто не пострадал, отмечает RT.
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