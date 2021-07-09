В Анапе на прогулочном судне взорвался газ

Сообщение о серьезном инциденте было зарегистрировано в Анапе. Стало известно, что на прогулочном судне взорвался газ.
Подробной информации информации к настоящему моменту нет, передает телеканал "360". По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация об их состоянии уточняется.
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