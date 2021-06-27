Подросток погиб под Москвой после купания в бочке

В Ступинском районе Московской области 14-летний подросток искупался в бочке, после чего решил прогуляться по траве. В какой-то момент он поскользнулся и схватился рукой за удлинитель. От удара током мальчик погиб практически мгновенно. Не смогла его спасти и его 42-летняя тетя. Когда она дотронулась до юноши, то сама получила разряд электричества. У нее зафиксировали ожоги, а также нарушение работы сердца.