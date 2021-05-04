Под Москвой из окна многоэтажки выпал младенец

На земле возле одной из многоэтажек дома в деревне Мисайлово в Ленинском городском округе Московской области прохожие обнаружили тело полуторогодовалого ребенка. Дальнейшие разбирательства позволили установить обстоятельства гибели мальчика. Выяснилось, что родители проветривали квартиру и в какой-то момент отлучились в другую комнату. Оставшись без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.
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