Под Москвой из окна многоэтажки выпал младенец

На земле возле одной из многоэтажек дома в деревне Мисайлово в Ленинском городском округе Московской области прохожие обнаружили тело полуторогодовалого ребенка. Дальнейшие разбирательства позволили установить обстоятельства гибели мальчика. Выяснилось, что родители проветривали квартиру и в какой-то момент отлучились в другую комнату. Оставшись без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.

