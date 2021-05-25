В Дагестане при пожаре погибли дети

На пятом этаже одного из домов в городе Избербаш в Дагестане загорелась квартира. Двое детей погибли, передает RT. Еще двоим удалось спастись – они выпрыгнули из окна. Внизу малышей ловили в одеяло. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.
На пятом этаже одного из домов в городе Избербаш в Дагестане загорелась квартира. Двое детей погибли, передает RT. Еще двоим удалось спастись – они выпрыгнули из окна. Внизу малышей ловили в одеяло. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.
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