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В Дагестане при пожаре погибли дети

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На пятом этаже одного из домов в городе Избербаш в Дагестане загорелась квартира. Двое детей погибли, передает RT. Еще двоим удалось спастись – они выпрыгнули из окна. Внизу малышей ловили в одеяло. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

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Автор: 25 мая 2021, 13:15 Источник: RT ✓ Надежный источник

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