Кемеровчанин взял в заложники бывшую девушку

В Кемерове гражданин взял в заложники свою бывшую избранницу. Инцидент имел место в торгово-развлекательном центре.
Пятый канал выяснил, что парень пришел к россиянке на работу, чтобы выяснить с ней отношения. Когда горе-любовник получил отказ, он приставил к горлу гражданки осколок стекла. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент злоумышленник обезврежен, сообщает сайт VSE42.RU.
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