В строительной бытовке под Москвой нашли нарколабораторию

В строительной бытовке, стоящей на участке в деревне Петрухино в Серпуховском районе Московской области, полицейские обнаружили настоящую нарколабораторию, передает сайт "Подмосковье сегодня". Они изъяли порядка пяти килограммов мефедрона, а также оборудование и препараты для его создания. Предполагаемых организаторов производства – двух мужчин – задержали.
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