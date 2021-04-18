На Камчатке на соревнованиях погиб лыжник

Во время заезда Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке погиб 56-летний спортсмен из Краснодара. Мужчина, как и многие из других спортсменов, не вписался в резкий поворот и вылетел с трассы. Ему не повезло больше других – он ударился головой об дерево. Травмы оказались такими серьезными, что он погиб.
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