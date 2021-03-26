В Южно-Сахалинске нашли трупы двух студентов. Уточняется, что тела находились в здании общежития.
По факту случившегося открыто уголвное производство. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщает Москва 24.
В Южно-Сахалинске нашли трупы двух студентов. Уточняется, что тела находились в здании общежития.
По факту случившегося открыто уголвное производство. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщает Москва 24.
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