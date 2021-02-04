Убийцу студентки в Тюмени отправили в тюрьму на 16 лет

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор 18-летнему молодому человеку, которого признали виновным в краже, разбое и убийстве, передает URA.Ru. В мае 2020 года он обокрал соседа по хостелу и отправился бродить по городу. Ему встретилась 20-летняя девушка, которая предложила попавшему в сложную ситуацию молодому человеку зайти к ней домой, чтобы с помощью компьютера поискать объявления о сдаче жилья. Когда она повернулась к монитору, он несколько раз ударил несчастную ножом, забрал ее телефон и сбежал.
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